GeForce NOW Kütüphanesine Yeni Rainbow Six ve 4 Yeni Oyun Daha!

GeForce NOW kütüphanesine bu hafta Tom Clancy's Rainbow Six Extraction dahil olmak üzere 4 yeni oyun ekleniyor. NVIDIA DLSS sayesinde oyun, keskin görüntüler oluştururken daha yüksek kare hızına sahip oluyor.
GeForce NOW ile oyuncular, Rainbow Six evrenindeki milyonlarca oyuncuyla birlikte oyunu oynama şansına sahip olacaklar. Oyuncular, taktik nişancı oyunu Rainbow Six'te kendi başlarına mücadele edebileceği gibi en fazla üç kişilik takım halinde de arkadaşlarıyla oyunu deneyimleyebiliyor.
Oyuncular, farklı zorlukların üstesinden gelmek için, stratejileriyle uyumlu özel becerilere ve ilerleme yollarına sahip 18 farklı operatörle, koruma bölgelerinde sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayacaklar. Böylece kritik bilgileri toplayıp, savaş alanını yeniden şekillendirebilen, Archaean'lar olarak bilinen ve sürekli gelişen, son derece ölümcül bir uzaylı tehdidiyle savaşabilecekler.
Tom Clancy's Rainbow Six Extraction dahil olmak üzere bu hafta kütüphaneye eklenen tüm oyunların listesi:
- Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (20 Ocak'ta Ubisoft Connect'ta yeni oyun lansmanı)
- Blacksmith Legends (Steam)
- Fly Corp (Steam)
- Garfield Kart- Furious Racing (Steam)
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