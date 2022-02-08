GeForce NOW'a Resolution Upscaling Geliyor

Yeni GeForce NOW güncellemesi, tüm üyelerin kullanımına açık olan yeni güncellemeler içeriyor:
- Yeni Resolution Upscaling (Çözünürlük Artırma) Seçenekleri:
- AI Enhanced (Yapay Zekayla Geliştirilmiş) – Seçkin NVIDIA GPU'ya sahip PC'de ve SHIELD TV'lerde etkinleştirilebilir ve daha doğal bir görünüm için görüntü keskinleştirmeyle birlikte öğrenen bir sinir ağı modelinden yararlanır.
- Enhanced— Standarttan daha yüksek kalitede sağlıyor
- Standart – Varsayılan seviye olarak etkin ve sistem performansı üzerinde minimum etkiye sahip.
- Yayıncılar için Özelleştirmeler:
- Bazı yayın kalitesi ayarları için düzenlemeler artık GeForce NOW oyun içi yerleşimi kullanılarak oturum sırasında da yapılabiliyor.
- play.geforcenow.com'da yüksek akış bit hızında kod çözemeyen cihazlar için ideal akış çözünürlüğünü atayarak web için iyileştirilmiş akış deneyimi sağlıyor.
LG, GeForce NOW Uygulaması ile Oyuna Katıldı
GeForce NOW uygulaması, beta sürümüyle LG TV'lerde kullanıma sunuluyor. OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV'ler dahil, LG 2021 4K TV modellerinin sahipleri artık GeForce NOW uygulamasını LG Content Store'dan indirebiliyor.
5 Yeni Oyun
Bu hafta GeForce NOW Kütüphanesine eklenen tüm oyunların listesi:
- Mortal Online 2 (Yeni sürüm 25 Ocak'ta, Steam'de)
- Daemon X Machina (Epic Games Store'da 27 Ocak-3 Şubat arası ücretsiz)
- Metro Exodus Enhanced Edition (Steam ve Epic Games Store)
- Tropico 6 (Epic Games Store)
- Assassin's Creed III Deluxe Edition (Ubisoft Connect)
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın