GeForce NOW'a Yeni 34 Oyun Geliyor

GFN Perşembe Güncellemelerinde bu hafta NVIDIA, merakla beklenen King's Bounty II, Humankind ve NARAKA: BLADEPOINT dahil olmak üzere Ağustos ayında gelecek oyunların tam listesini duyurdu. Ağustos ayında kütüphaneye 34 yeni oyun ekleniyor.
GeForce NOW Kütüphanesine bu hafta eklenen 13 oyun arasında Epic Game Store'un bu hafta ücretsiz olarak yayınlayacağı dramatik tarihi aksiyon oyunu A Plague Tale: Innocence da yer alıyor.
Oyuncular GeForce NOW sayesinde, en popüler dijital oyun mağazalarında sahip oldukları PC oyunlarını doğrudan bulut üzerinden neredeyse tüm cihazlara aktararak oynayabiliyor. Oyuncular, Epic Games Store'dan A Plague Tale: Innocence'ı aldığında oyunu GeForce NOW üzerinden her yerde oynayabiliyor.
Bu hafta eklenen oyunlar arasında kıyamet sonrası RPG oyunu Death Trash (Steam), bağımsız uzay deneyimi Starmancer (Steam) ve macera oyunu Tales of the Neon Sea (Steam) de yer alıyor.
Bu hafta GeForce NOW kütüphanesine katılan oyunların tam listesi:
- A Plague Tale: Innocence (5 Ağustos'ta Epic Games Store'da ücretsiz)
- Death Trash (5 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Steam'de)
- Starmancer (5 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Steam'de)
- CyberTaxi (Steam)
- Eldest Souls (Steam)
- Elex (Epic Games Store)
- The Flame in the Flood (Steam)
- GRIME (Steam)
- Hakuoki: Kyoto Winds (Steam)
- MetaMorph: Dungeon Creatures (Steam)
- Super Animal Royale (Steam)
- Tales of the Neon Sea (Steam)
- Zero Hour (Steam)
Bu ay kütüphaneye eklenecek oyunların tam listesi ise şöyle:
- Lawn Mowing Simulator (10 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Steam'de)
- NARAKA: BLADEPOINT (12 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Steam ve Epic Games Store'da)
- Voidtrain (12 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Epic Games Store'da)
- Greak: Memories of Azur (17 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Steam'de)
- Humankind (17 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Steam ve Epic Games Store'da)
- RiMS Racing (19 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Steam ve Epic Games Store'da)
- King's Bounty II (24 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Steam ve Epic Games Store'da)
- Arid (Steam)
- Check vs Mate (Steam, North America) / Battle vs Chess (Steam, Avrupa)
- Before We Leave (Epic Games Store)
- Blood of Steel (Steam)
- Deepest Chamber (Steam and Epic Games Store)
- Hard Truck Apocalypse / Ex Machina (Steam)
- Hello Neighbor (Steam)
- Hello Neighbor: Hide and Seek (Steam)
- Ironclad Tactics (Steam)
- Old World (Epic Games Store)
- Shadow Man Remastered (Steam)
- The Architect Paris (Epic Games Store)
- TIS-100 (Steam)
- Wargame: European Escalation (Steam)
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