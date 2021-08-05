Oppo, Yeni Ekran Altı Kamerasını Tanıttı, Çekilen İlk Selfie'yi Paylaştı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, cep telefonları için en yeni ekran altı kamera teknolojisini tamamladı. Özel olarak ayarlanmış bir AMOLED ekranın altına gizlenmiş bir kamera içeren bir prototip sergilendi. Hatta bu prototipten alınan bir selfie örneği paylaşıldı.
Yan kuruluş BBK Electronics'in belirttiğine göre, bu teknoloji, donanım ve yazılım alanlarında yıllarca süren gelişimin sonucu olarak ortaya çıktı. Oppo, hassas bir üretimle birleştirilen yeni "şeffaf ekran kablolama malzemesi" sayesinde, kullanıcıların kameranın üzerinde bulunan alanda herhangi bir kalite farkını neredeyse hiç fark etmediğini iddia ediyor.
Oppo, ekran altı kamera düzeniyle gelen görüntü kalitesi sorunlarını çözmüş gibi görünüyor. Firmanın ABD merkezli Araştırma Enstitüleri, fotoğraflardaki parlama ve bulanıklık gibi kusurları en aza indirmek için yapay zeka algoritmaları geliştirdi. Ayrıca üretici, kamera alanı da dahil olmak üzere ekranda tutarlı bir yoğunluk sağlamak için piksel boyutunu küçültmeyi başardığını da belirtiyor.
Yıllardır tam ekran görüntü sağlamak çoğu akıllı telefon markası için oldukça zorluydu. Öne bakan bir kameranın önemi göz önüne alındığında, üreticiler bir kamerayı yerleştirmek için dikkat dağıtıcı bir çentik veya delik açmak durumda kalıyorlardı. Açılır kamera mekanizması ise üreticilerin tam ekran deneyimi sunmalarını sağlasa da, uzun vadede güvenilirlik sorunları nedeniyle ideal bir çözüm değil. Oppo'nun bugünkü tanıtımıyla, zarif bir çözüm çok uzakta değil gibi görünüyor.
Firma, ekran altı kamera teknolojisini daha da optimize etmeyi planlıyor. Şu anda, bu teknolojinin Oppo'nun akıllı telefonlarında ne zaman sunulacağına dair bir haber yok. Şimdilik ZTE Axon 30, ekran altı kamera teknolojisine sahip piyasada bulunan tek akıllı telefon...
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