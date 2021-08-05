Oppo, Yeni Ekran Altı Kamerasını Tanıttı, Çekilen İlk Selfie'yi Paylaştı!

Çinli telefon devi Oppo, akıllı telefonlar için yeni ekran-altı kamera teknolojisini görücüye çıkardı. Dahası, bu kamera ile çekilen ilk selfie'yi de paylaştı.

  • Levent Öztürk
Oppo, yeni ekran altı kamera teknolojisini tanıttı

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