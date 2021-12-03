GeForce Oyuncuları 'ICARUS' İçin Oyuna Hazır!

En yeni NVIDIA GeForce Game Ready sürücüsü, Dean Hall ve RocketWerkz'in yeni ortak hayatta kalma oyunu ICARUS için ilk gün optimizasyonlarını içeriyor ve yalnızca GeForce RTX oyuncuları NVIDIA DLSS ve ışın izleme için lansman günü desteği alıyor.
Yeni sürücü ayrıca Chorus ve Halo Infinite'de en iyi deneyimi sağlıyor ve altı yeni G-SYNC Uyumlu oyun monitörü desteği ve beş yeni tek tıklamalı GeForce Experience Optimal Playable Settings profili için destek içeriyor.
ICARUS'da NVIDIA DLSS ve RTX Global Aydınlatma
NVIDIA, ICARUS'a NVIDIA DLSS ve RTX Global Aydınlatma (RTXGI) eklemek için RocketWerkz ile birlikte çalıştı.
Yapay zeka işleme teknolojisi ve özel olarak GeForce RTX GPU'larda bulunan tensör çekirdekleri tarafından desteklenen DLSS, yerel çözünürlüğe benzer görüntü kalitesi sağlamak için oyunun çarpıcı grafik ayrıntısını korurken ICARUS'ta kare hızlarını hızlandırıyor.
ICARUS, NVIDIA RTX Global Aydınlatma teknolojinin yeni Infinite Scrolling Volumes özelliğini kullanan ilk oyun olduğu için RTXGI teknolojisinin başka oyunlar için de yapabileceklerini gösteriyor.
ICARUS, ortamları RTXGI aracılığıyla elde edilen ışın izlemeli global aydınlatmayla geliştirildi. ICARUS'ta RTXGI, yüzeyden yüzeye doğal olarak sıçrayan güneş ve aydan gelen ışınları takip ederek gerçekçi aydınlatma sağlıyor. Oyuncular ağaçları düzledikçe, binaları diktikçe ve çevreyi değiştirdikçe, aydınlatma bu değişiklikleri yansıtacak şekilde anında güncelleniyor ve ağaçların gölgeleri tarafından korunan karanlık orman zemininin artık kesilen ağaçlara göre parlak bir şekilde aydınlatılmasını sağlıyor.
ICARUS'un devasa biyomlarını destekleyen Infinite Scrolling Volumes adlı yeni özellik, oyuncular ortamda hareket ettikçe, oyuncunun bakış açısına göre aydınlatma büyük bir hacimde güncellenerek bellek gereksinimlerini azaltıyor ve performansı artırıyor.
Daha Fazla Game Ready Hediyeleri ve Yükseltmeleri
ICARUS için NVIDIA Game Ready Sürücüsü aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka özellikler de ekliyor:
Deep Silver'ın 3 Aralık'ta piyasaya sürülen yeni bilim kurgu aksiyon-macera oyunu Chorus, NVIDIA DLSS ile geliştirildi.5 yeni oyun için en uygun GeForce Experience ayarlarının eklenmesi:Farming Simulator 22Halo InfiniteInscryptionRuined King: A League of Legends StoryCrab Game6 yeni G-SYNC Uyumlu oyun ekranı desteği:ASUS XG27UQRDell G2722HSDell G3223DDell G2422HSLG 32PG750MSI G273
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