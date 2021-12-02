Adlarını Tarihe Başarısızlıklarıyla Yazdıran 6 "Çok Kötü" Konsol!

Oyun konsolu tarihine adlarını altın harflerle yazdıran pek çok cihaz var. Ama bunların yanında, üreticisine "keşke hiç yapmasaydık" dedirtecek kadar kötü konsollar da yok değil. İşte, konsol tarihinin en başarısız 6 konsolu!