GeForce Oyuncuları Valorant İçin Oyuna Hazır

NVIDIA'nın son yayınladığı GeForce Oyuna Hazır sürücü güncellemesi Riot Games'in merakla beklenen FPS oyunu Valorant için ilk gün optimizasyonu ve geliştirmelerini sunuyor.

GeForce Oyuncuları Valorant İçin Oyuna Hazır

NVIDIA'nın son yayınladığı GeForce Oyuna Hazır sürücü güncellemesi Riot Games'in merakla beklenen FPS oyunu Valorant için ilk gün optimizasyonu ve geliştirmelerini sunuyor. Güncelleme ayrıca Microsoft'un Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesini desteklemesinin yanı sıra Minecraft Dungeons, Disintegration, and Crucible için en iyi deneyimi sağlıyor.

Valorant: Ücretsiz, hızlı, eğlenceli FPS oyunu

Tüm dünyada büyük başarı elde eden League of Legends'in yaratıcılarının yeni FPS oyunu Valorant, yüzbinlerce oyucunun katıldığı beta sürecinin ardından 2 Haziran'da tam sürüme geçiyor. Valorant tamamen ücretsiz olarak hızlı ve yoğun bir FPS oyun deneyimi sunuyor. Valorant'ın sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamak içinse en yeni NVIDIA Game Ready sürücüsünün indirilip yüklenmesi gerekiyor.

DirectX 12 Ultimate bizlerle

Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi, Görev Yöneticisi'nde GPU sıcaklığının gösterilmesinden yeni DirectX 12 Ultimate grafik API'sine kadar çok çeşitli yeni özellikler sunuyor. NVIDIA GeForce RTX GPU'lar, 2018'de tanıtılmalarından bu yana DirectX ışın izleme desteği sunuyor ve bu yeni API'deki gibi en yeni grafik teknolojilerini desteklemeye devam ediyor.

Ayrıca NVIDIA'nın DirectX 12 Ultimate'ın ağ gölgelendirici (mesh shader) veya örnekleyici geri bildirim özellikleriyle çalışmaya başlayan geliştiriciler için hazırladığı geliştirici portalından en son geliştirici sürücüsünü indirmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

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