GeForce RTX 2080 Ti vs GeForce GTX 1080 Ti
NVIDIA'nın henüz tanıttığı GeForce RTX 2080 Ti ekran kartını, GeForce GTX 1080 Ti ile karşılaştırdık!
NVIDIA, yeni nesil Turing mimarisine sahip RTX kartlarını tanıtırken, elbette segment seçeneklerini de unutmadı. Daha uygun fiyatlı model RTX 2070'in yanı sıra tepe model olan RTX 2080 Ti'ı da sundu. 2080 serisinde üst segmente yerleşen RTX 2080 Ti, GTX 1080 Ti'ya göre elbette yine büyük fark getiriyor. Peki, nedir bunlar? Hızlıca adım adım bakalım.
Fiyat: GeForce RTX 2080 Ti vs GeForce GTX 1080 Ti
Bilindiği gibi GTX 1080 Ti, 10 Mart 2017'de tanıtılmış ve fiyatı da 699 Dolar olarak belirlenmişti. NVIDIA'nın en önemli GPU standartlarından biri olan GTX 1080 Ti, özellikle saf oyun performansı ile buna değer bir karttı. Şimdi GTX 2080 Ti ile daha yüksek bir fiyat bizleri bekliyor. GeForce GTX 2080 Ti'ın fiyatı 999 Dolar olarak belirtildi ve yükselen kur sebebiyle ülkemizde onu edinmek bir hayli zor olacak gibi görünüyor.
Mimari: GeForce RTX 2080 Ti vs GeForce GTX 1080 Ti
GTX 1080 gibi diğer NVIDIA 10 serisi grafik kartlarında olduğu gibi GTX 1080 Ti da NVIDIA'nın önceki nesil grafik kartının performansını 3 katına çıkartıyordu. 16nm FinFET sürecine sahip Pascal mimarisi, yüksek transistör yoğunluğu ile bunu sağlıyordu. Ancak RTX 2080 Ti, yeni bir mimari ile beraber geliyor ve Turing GPU mimarisi ile GTX 1080 Ti'a göre 25 kata kadar performans sağlıyor. Elbette bu değerler şimdilik NVIDIA'nın söyledikleri. Yakında testler ortaya çıkmaya başlar ve ikili arasındaki net farkı görebiliriz.
Turing mimarisi ayrıca Volta mimarisinden Tensor çekirdeklerini de taşıyor. Bu çekirdeklerden özellikle derin öğrenme konusunda fayda görecek olan RTX 2080 Ti, yapay zekaya dayalı uygulamalarda başarı kaydedecek.
Teknik Özellik: GeForce RTX 2080 Ti vs GeForce GTX 1080 Ti
352-bit bellek arayüzünü kullanan RTX 2080 Ti, 11 GB GDDR6 bellek kapasitesine sahip ve 14 Gbps bellek hızı sunuyor. Kartın bellek veri yolu genişliği ise 616 GB/s. 4352 CUDA çekirdeğini içeren RTX 2080 Ti, 1350 MHz tavan frekans sunuyor ve bu değerle referans tasarım ile Founders Edition modellerini birleştiriyor. İki kart arasındaki fark ise tavan frekanslarda ortaya çıkıyor. RTX 2080 Ti Founders Edition 1635 MHz frekansa ulaşabilirken, referans tasarım 1545 MHz hızına çıkabiliyor.
GTX 1080 Ti'a baktığımızda ise kartta 3584 CUDA çekirdeğinin yer aldığını ve tepe noktada 1582 MHz frekansta çalıştığını görüyoruz. 11 GB GDDR5X bellek kapasitesinin sahibi olan GTX 1080 Ti, 484 bellek GB/s bellek veri yolu genişliğinin sahibi.
Ercan Uğurlu
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