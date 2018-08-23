GeForce RTX 2080 Ti vs GeForce GTX 1080 Ti

NVIDIA'nın henüz tanıttığı GeForce RTX 2080 Ti ekran kartını, GeForce GTX 1080 Ti ile karşılaştırdık!

GeForce RTX 2080 Ti vs GeForce GTX 1080 Ti

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

HONOR 10 FIRSATI!

TEKNOLOJİK OKUL İHTİYAÇLARI

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Dünyaca Ünlü Drone Türkiye'ye Geliyor!
Sony, Android Güncellemelerini Neden Geç Alıyor?
Gönderilen E-Posta Android'te De Geri Alınabilecek
Lenovo, 2018'de de Büyümeye Devam Ediyor
GeForce RTX 2080 Ti vs GeForce GTX 1080 Ti

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir