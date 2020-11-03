GeForce RTX 3080 veya 3090'a "Call of Duty: Black Ops Cold War Hediye!

GeForce RTX 3080 veya GeForce RTX 3090 grafik kartı veya PC satın alan oyuncular, satış rekorları kıran Call of Duty serisinin son oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War oyununa ücretsiz sahip oluyor.