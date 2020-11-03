GeForce RTX 3080 veya 3090'a "Call of Duty: Black Ops Cold War Hediye!

GeForce RTX 3080 veya GeForce RTX 3090 grafik kartı veya PC satın alan oyuncular, satış rekorları kıran Call of Duty serisinin son oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War oyununa ücretsiz sahip oluyor.

NVIDIA'dan Call of Duty: Black Ops Cold War Hediye

10 Aralık 2020'ye kadar belirli perakendeci ve online satıcılardan GeForce RTX 3080 veya GeForce RTX 3090 grafik kartı veya PC satın alan oyuncular, satış rekorları kıran Call of Duty serisinin son oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War oyununa ücretsiz sahip oluyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War'da bulunan NVIDIA teknolojileri ise şöyle:

• Daha sürükleyici bir oyun deneyimi için RTX hızlandırmalı ışın izlemeli ortam kapatma, yerel gölgeler ve güneş gölgeleri efektleri.

• Güzel ve net oyun görüntüleri oluştururken kare hızlarını artırmak için NVIDIA DLSS.

• Sistem gecikmesini azaltmak için NVIDIA Reflex.

• Benzersiz yüksek çözünürlüklü görüntüler çekmeye olanak tanıyan NVIDIA Ansel

• En eğlenceli oyun içi anların otomatik olarak kaydedilmesini ve kaydedilmesini sağlayan Multiplayer'da NVIDIA Highlights

13 Kasım 2020'de piyasaya sürülecek Call of Duty: Black Ops Cold War ile ilgili tüm bilgilere Call of Duty®: Black Ops Cold War GeForce RTX Bundle sayfasından ulaşılabiliyor.

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