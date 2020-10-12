eFootball PES 2021 İnceleme

PES serisini sevdiğinizi biliyoruz, ama bu sene PES yok. Konami, bu yılı es geçti ve sadece bir güncelleme yayınladı. Açıklaması ise gayet dürüst ve sebebi anlaşılabilir: Yeni nesil için daha iyisini yapmak, hepsi bu.
Evet, Konami, yeni nesil oyun konsollarının da gelmesiyle beraber bu yılı bir güncelleme ile geçiştiriyor ve umutlarını gelecek sezona ekiyor. Yıllardır üzerine inşa ettiği Fox Engine oyun motorunu değiştirme kararı alan Konami, bu sene eFootball PES 2021 ile karşımıza bir güncelleme ile çıktı. Peki, yeni güncellemenin farkları ne? Ya da bir farkı var mı?
Aslında Konami en önemli değişikliği geçtiğimiz sene PES 2020 ile yapmıştı. Yeni kamera açısı, benzersiz top sürme mekaniği ve elden geçirilmiş etkileşimli Master League deneyimi gibi gayet cesur hamleler ve Espor'a eğilme çabasıyla beraber, PES 2019'dan PES 2020'ye geçişi fark etmek çok kolaydı. PES 2021 güncellemesinde ise major farklılıklar beklemeyin. "Ne var peki," derseniz, kadro güncellemeleri ile başlayabiliriz. Formalar ve kadrolar güncellenmiş durumda. Fakat Konami sadece bununla da kalmamış elbette.
PES 2021'in temposu PES 2020'ye göre biraz daha düşmüş; yani oyun hızı daha yavaş olurken, böylece gerçek futbol deneyimine biraz daha yaklaşılmış. Zaten son yıllarda PES'in daha çok futbol simülasyonu olma yolunda gittiği açık, FIFA ise buna karşın daha Arcade türü özellikleri gösteriyor ve bu nedenle de sporseverleri ikiye ayırıyorlar.
PES 2021'de yapay zekaya karşı da birtakım özelleştirmelerde bulunulmuş durumda. Yapay zekaya karşı oynadığınız maçlarda geçen seneye göre bir miktar daha zorluk çekeceğinizi söyleyebiliriz. Organizasyonel atakta oldukça iyi davranıyor ve sizi sürekli yeni oyunlar kurmaya itiyor. Oyuncular daha duyarlı davranıyor, bu sayede de dadha doğal görünüyorlar. Ayrıca top da sanki geçen seneki oyuna göre daha ağır; şut çektiğinizde verdiği keyif artık daha fazla.
Evet, değişiklikler bitti; hepsi bu kadar. Menüler, oyuncu ekranları, takım tanıtımları, modlar ve lisans problemleri geçen sene ile aynı olsa da, az önce bahsettiğimiz daha çok saha içini ilgilendiren değişikliklerden ötürü PES 2021'in, cilalanmış bir PES 2020'den daha fazlasını sunduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, Konami bu oyunu yeni bir PES oyunu şeklinde de satabilirdi ki, FIFA tarafında bunu çok defa gördük.
Sonuç
Sonuç olarak eFootball PES 2021 için pek tabii ki geçen seneden büyük fark yaratmıyor demek mümkün. Küçük güncellemeler ile oyun keyfi arttırılırken, futbol simülasyonu şeklinde davranan kimliği ile FIFA serisinden sıkılanlar için bir durak olarak da yorumlanabilir. Yine fiyatının FIFA 21'e göre daha uygun olması, avantaj sağlıyor. Açıkçası Konami'nin hazırlığına girdiği PES 2022'yi çok merak ediyoruz. Umarız Beşiktaş gibi feda sezonu ilan ettiğine değer.
Puan: 75
KÜNYE
Yayıncı: Konami
Geliştirici: Konami
Tür: Spor
Platform: PlayStation 4, PC, Xbox One
Web: https://store.playstation.com
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