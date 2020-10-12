eFootball PES 2021 İnceleme

PES mi, FIFA mı? Yılların sorusu bu yıl da yanıt ararken, Konami bu sene yeni oyun yapmak yerine eFootball PES 2021 ile PES 2020'yi güncelledi. Peki, eFootball PES 2021 nasıl bir oyun? İşte eFootball PES 2021 incelemesi!