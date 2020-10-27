Geleceğin Televizyonu Vestel Android TV Görücüye Çıktı!

Vestel, Android P işletim sistemli yeni ürünü Android TV'yi tanıttı. Android TV'nin özellikleri arasında sesle komut edilebilen Bluetooth kumandası, Google Assistant desteği, Dahili Chromecast gibi birçok yenilik bulunuyor.

Geleceğin Televizyonu Vestel Android TV Tanıtıldı

Vestel, Android P işletim sistemli yeni ürünü Android TV'yi tanıttı. Android TV'nin özellikleri arasında sesle komut edilebilen Bluetooth kumandası, Google Assistant desteği, Dahili Chromecast gibi birçok yenilik bulunuyor.

Geçen yıl Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Android P işletim sistemi ile çalışan Android TV'yi üreteceğini duyuran Vestel, ilk ürününü satışa sundu. İçeriği keşfetmek ve önermek için uygun ve kullanışlı bir yol sunarak kullanıcılara benzersiz bir televizyon deneyimi yaşatacak olan Android TV'nin özellikleri arasında; sesle komut edilebilen Bluetooth kumandası, Google Assistan desteği, Dahili Chromecast gibi birçok yenilik bulunuyor. Vestel Android TV ile kullanıcılar, gişe rekorları kıran son filmlere, canlı maç sonuçlarına anında erişebilmenin yanı sıra aynı ekran üzerinden sesle televizyon ve içerik yönetimi yapabiliyor.

Vestel Android TV, Dahili Chromecast (ChromeCast Built-in) özelliği sayesinde ekstra ekipmana ihtiyaç duymadan mobil cihazlarından medya ve ekran görüntüsü aktarabiliyor. Google ve Netflix sertifikalarına sahip Vestel Android TV, Lisanslı AndroidTV ürünlerinde bulunması gereken güvenlik standartlarını da yerine getirebiliyor.

4 GB DAHİLİ HAFIZAYA SAHİP

Google tarafından dizayn edilmiş reference+ platformu sayesinde AndroidTV'ler için özelleşmiş 3 binin üzerinde uygulamaya Vestel kalitesinde erişim imkanı sağlayarak gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunacak olan Vestel Android TV, 4GB dahili hafızaya ve 4GB işletim sistem hafızasına sahip. Vestel'in son teknolojiye sahip Android televizyonu, DTS HD, Dolby Audio Processing ve Dolby Atmos teknolojileri ile yüksek kaliteli ses, HDR10 ve Dolby Vision teknolojileri ile de yüksek kaliteli video deneyimi sunuyor.

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