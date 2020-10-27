AMD vs. Intel: En İyi Oyun PC'si İşlemcisi Hangisi?

AMD ve Intel, işlemcileriyle günlük PC kullanıcılarının ve oyuncuların beğenisini kazanmak için büyük çaba harcıyorlar. Bu rekabet, sınırların daha hızlı aşılmasını sağlarken fiyatların da daha uygun hale gelmesine olanak tanıyor.
Peki, oyunlar söz konusu olduğunda Intel işlemci mi daha iyi, yoksa AMD'nin işlemcileri mi? Cevabı aşağıda açıklıyoruz.
AMD'yi mi Seçmeli, Intel'i mi?
Öncelikle işlemcileri nasıl karşılaştıracağınızı bilmeniz gerekiyor. Oyunlarda ve diğer alanlarda öne çıkan birkaç işlemci özelliği var:
Tek thread performansı: İşlemciler genellikle çift veya dört çekirdekli olarak pazarlanıyorlar ancak bazı oyunlar, tek çekirdekte tek thread üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu yüzden çekirdeklerin tek başına yeterince hızlı olması gerekli.
Çoklu çekirdek performansı: Çoğu modern oyun, birden fazla işlemci çekirdeğini aynı anda kullanabiliyor. Bu ise çekirdek sayısı çok olan işlemcide performansın önemli ölçüde artması demek.
Saat hızı: Saat hızı, işlemcinin çalışma hızını belirler. Genellikle daha yüksek sayılar, daha hızlı işlemci anlamına gelir. Ancak CPU nesli ve çekirdek sayısı gibi başka faktörleri de dikkate almak gerekiyor.
Ön bellek boyutu: İşlemcilerde ön bellek olarak bilinen dahili bir dizi hafıza bulunur. Ön bellek boyutlarını karşılaştırırken, benzer düzeydeki ön bellekleri (örneğin L3'ü yine L3 ile) karşılaştırmalısınız. Ön bellek ne kadar büyükse, o kadar iyidir.
Fiyat: En üst düzey oyun donanımı size ucuza mal olmayacaktır. İşlemci için ne kadar bütçeniz olduğunu belirlemeniz gerekiyor.
Bunların yanında güç tüketimi, CPU mimarisi, soket türü, bütünleşik grafikler gibi faktörleri de dikkate almak isteyebilirsiniz.
Üst Düzey Oyun Deneyimi için: Intel Core i9-10900K vs. AMD Ryzen 9 3950X
Yukarıdaki tablo, Intel Core i9-10900K'nın tam bir oyun canavarı olduğunu gösteriyor, ancak aradaki fark da çok fazla değil. Intel Core i9-10900K'nın tek çekirdek testlerinin neredeyse tamamında Ryzen 9 3950X'i geçtiği gözleniyor.
Buna karşın AMD Ryzen 9 3950X, 64MB'lık devasa L3 ön belleğiyle ve çok iyi çoklu çekirdek performanslıyla dikkat çekiyor, üstelik PCIe 4.0'ı destekliyor. 16 çekirdeği çoğu oyun kullanmayacak olsa da, geleceği garantiye almak iyi olacaktır.
Bu iki harika oyun işlemcisi arasında büyük bir fark yok. Bundan dolayı kararınızı muhtemelen iki kartın fiyatı belirleyecektir.
Tabloda görünen 3900X'in de harika bir oyun işlemcisi olduğunu ve testlerde Intel'in bir önceki üst seviye oyun işlemcisi Intel Core i9-9900K'yı geçtiğini söyleyelim.
Orta Düzey Oyun: Intel Core i5-10600K vs. AMD Ryzen 5 3600X
İki firma Core i5-10600K ve Ryzen 5 3600K'yı "ikinci kademe" olarak sunsa da, tabloda görebileceğiniz üzere bu işlemciler oldukça güçlüler.
Core i5-10600K'nın daha yüksek saat hızına sahip olmasına rağmen Ryzen 5 3600X'in tek çekirdek testlerinde yakın bir sonuç vermesi dikkat çekiyor. Çoklu çekirdekte ise AMD'nin işlemcisi Intel'i geçiyor ve modern oyunlar için biraz daha fazla güç sunuyor.
AMD Ryzen 5 3600X'in daha geniş L2 ve L3 ön bellekleri, daha hızlı RAM desteği, biraz daha düşük olan TDP değeri ve elbette fiyatı da dikkat çekiyor.
Oyunlarda en önemlisi grafik ayarları ve FPS değerleri olduğundan, Ryzen 5 3600X'ün bu donanımsal avantajlara rağmen en üst grafik ayarlarında FPS sayısında Intel Core i5-10600K'nın gerisinde kaldığını söyleyelim.
Giriş Seviyesi için En İyisi: Intel Core i3-10320 vs. AMD Ryzen 3 3300X
Bu giriş seviyesi işlemciler, özellikle birkaç nesil önceki işlemciler karşısında ciddi bir performans artışı sunuyorlar.
Intel Core i3-10320 ve AMD Ryzen 3 3300X'in performans testlerinde çok yakın sonuçlar verdiğini görüyoruz. Core i3-10320 tek çekirdekte biraz daha iyiyken Ryzen 3 3300X çoklu çekirdekte daha iyi. Diğer AMD işlemcilerde olduğu gibi burada da Ryzen, daha geniş bir ön bellekle, PCIe 4.0 ve daha hızlı RAM desteğiyle geliyor. Buna karşın bu ek özellikler, oyun performansı açısından çok şey sunmuyor; iki kartın sunduğu FPS değerleri birbirine oldukça yakın.
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