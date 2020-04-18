Gelecek iPhone'lar, Bu Sıra Dışı Şarj Yeteneğine Sahip Olabilir

Gelecek nesil iPhone'lar MacBook'ları veya MacBook'lar iPhone'ları kablosuz olarak şarj edebilir mi? İddialara göre evet!

  • Ercan Uğurlu
Gelecek iPhone'lar, MacBook'u Şarj Edebilir mi?

Bir sonraki iPhone'ununuz veya MacBook'unuz, diğer Apple cihazlarını, üst düzey Android telefonların yapabildiklerine benzer şekilde şarj edebilir. Zira Apple, aldığı ters kablosuz şarj patent örneğine göre bu yöntemi cihazlarına uygulamayı düşünüyor. ABD Patent ve Marka Ofisi'ne kaydedilen patent örneğini buradan görebilirsiniz.

Apple, son iPhone 11 modellerinde de ters şarj özelliği sunmamıştı. Aslında ortaya çıkan raporlara göre iPhone 11 serisi ters kablosuz şarj için gerekli donanıma sahip iken yazılım yoluyla nedense bu engellenmiş. Bazı teknolojiler konusunda Android cihazların bir hayli gerisinde kalan ABD'li şirket, neyse ki bir sonraki telefonunda kablosuz ters şarj teknolojisini benimseyecek gibi. Bu özelliğiyle beraber iPhone ile diğer cihazları da şarj etmek mümkün olacak.

Böylece iPhone ile Apple Watch'u şarj etmek mümkün olabilecekken, MacBook cihazlarını da veya -tam tersi şekilde- diğer Apple cihazlarının kablosuz şarj yeteneklerini konuşturabilecek olan Apple, böylece rakiplerini de nispeten yakalamış olacak. Tabii ki bu patenti yürürlüğe sokarlarsa...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon tarihi açıklandı mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
17 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda TV, cep telefonu ve tablet sürprizi
66. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
16 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda Samsung televizyon ve telefon sürprizi
Günün En çok Okunanları
WhatsApp, Yeni Özelliğiyle Birlikte Zoom'a Rakip Olmaya Hazırlanıyor
Korona Virüs Yemek Kartlarını da Değiştirdi! İşte Yeni Nesil Kartlar!
İşte Bilgisayar Toplamanın Basit ve Profesyonel Hali: Konfigüratör
Hayat Eve Sığar yayında! Hayat Eve Sığar Uygulaması Android ve iOS
Gelecek iPhone'lar, Bu Sıra Dışı Şarj Yeteneğine Sahip Olabilir

 

 