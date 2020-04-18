Gelecek iPhone'lar, Bu Sıra Dışı Şarj Yeteneğine Sahip Olabilir

Bir sonraki iPhone'ununuz veya MacBook'unuz, diğer Apple cihazlarını, üst düzey Android telefonların yapabildiklerine benzer şekilde şarj edebilir. Zira Apple, aldığı ters kablosuz şarj patent örneğine göre bu yöntemi cihazlarına uygulamayı düşünüyor. ABD Patent ve Marka Ofisi'ne kaydedilen patent örneğini buradan görebilirsiniz.
Apple, son iPhone 11 modellerinde de ters şarj özelliği sunmamıştı. Aslında ortaya çıkan raporlara göre iPhone 11 serisi ters kablosuz şarj için gerekli donanıma sahip iken yazılım yoluyla nedense bu engellenmiş. Bazı teknolojiler konusunda Android cihazların bir hayli gerisinde kalan ABD'li şirket, neyse ki bir sonraki telefonunda kablosuz ters şarj teknolojisini benimseyecek gibi. Bu özelliğiyle beraber iPhone ile diğer cihazları da şarj etmek mümkün olacak.
Böylece iPhone ile Apple Watch'u şarj etmek mümkün olabilecekken, MacBook cihazlarını da veya -tam tersi şekilde- diğer Apple cihazlarının kablosuz şarj yeteneklerini konuşturabilecek olan Apple, böylece rakiplerini de nispeten yakalamış olacak. Tabii ki bu patenti yürürlüğe sokarlarsa...
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