Windows 10, Sonunda Galaxy S8'e de Yüklendi

Windows 10'un ARM mimarisine özel sürümü, Samsung'un Galaxy S8 telefonunda ve Snapdragon 835'li diğer telefonlarda çalışırken yakalandı.
Windows Latest'in raporuna göre Windows 10 for ARM'deki bir bellek sızıntısı hatası onarıldığı. Snapdragon 835 işlemcilerini etkileyen bu hata giderildiğinden, Windows 10'u bu işlemciyi kullanan telefonlara yüklemek mümkün hale geldi.
Bunun üzerine bazı geliştiriciler, işletim sistemini Galaxy S8'e yüklemeye başladılar. Evsio0n gibi bazı geliştiriciler, sonuçları Twitter'da paylaştı.
April 13, 2020
Windows 10'u telefonda çalıştırmak kulağa hoş gelse de, bunun önemli dezavantajları var. Windows 10 telefonda artık başlatılabiliyor, ancak bundan sonra yapabileceğiniz bir şey yok. Yani amaç, daha çok telefona Windows 10 yüklemenin mümkün olduğunu göstermek.
Windows 10 for ARM'yi telefonlara yükleme çabalarına daha önce de rastlamıştık. Örneğin Lumia 950 XL'ye yüklenen Windows 10, daha çok işlev sunuyordu, hatta bunu nasıl yapacağınızı anlatan makaleler bulmanız mümkündü. Snapdragon 835'li telefonlarla çalışan geliştiriciler, henüz ilk aşamalarda olduklarından Windows'u nasıl yüklediklerine dair bir bilgiyi henüz paylaşmadılar.
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