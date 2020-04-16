Samsung'un Yeni Patenti, Galaxy Z Flip'in de Ötesini Vaat Ediyor

Samsung, ikinci katlanabilen telefonu Galaxy Z Flip ile ortaya çıkardığı tasarımı geliştirmenin yollarını arıyor. Firmanın yeni bir patent başvurusu, benzer bir cihazdaki yeni kullanıcı arayüzünü gösteriyor.
Patentte görünen cihazın ekranının kenarlara kadar uzadığı ve yüzeyin yaklaşık yüzde 75'ini kapladığı gözleniyor. Cihaz katlandığında ekranının bir bölümü dışarıdan görünüyor ve bu şekilde bir tür ikinci ekran sunuluyor. Samsung'un Güney Kore'nin fikri haklar yetkilisi KIPRIS'a gönderdiği belgelerde, ekranın 180 derece katlanan üst kenarında görünen bildirimlerden ve kısayollardan bahsediliyor.
Patent başvurusu sadece iki hafta önce yapıldığından, Samsung'un şu anki planlarını yansıtıyor olabilir. Yine de patentteki fikir ve teknolojilerin gerçeğe dönüşeceğinin bir garantisi bulunmuyor. Başvurunun sadece kullanıcı arayüzüne odaklandığını, görünen cihazın bir anlam teşkil etmeyebileceğini de hatırlatmakta fayda var. Bu tür bir cihazı oluşturmakta en büyük zorluk, yazılım değil donanımda yaşanacağından, böyle bir telefonu çok yakın bir zamanda görmemiz mümkün olmayabilir.
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