Gelecek iPhone'lar Tek Lensli Olabilir
Gelecekte piyasaya sürülecek iPhone'lar, tıpkı Pixel telefonlar gibi tek bir lenste çift lensin özelliklerini taşıyabilir!
iPhone X ve iPhone 8 zaten çift lensli kamera sistemlerine sahip, ancak bazı kanıtlar Apple'ın gelecek telefonları için tek lensli telefonlar geliştirebileceğine işaret ediyor. Belki de daha bütçe dostu bir iPhone modeli tek lensli arka kameraya sahip olur, ayrıca tüm iPhone'lar halen tek lensli ön kamera sistemi ile satışa sunuluyor.
Bahsi geçen kanıt bir Apple patentinde bulunuyor. Patent "piksel derinliği algılama özelliği olan görüntü sensörü" adlı bir teknolojiden bahsediyor. Tüm patentlerle olduğu gibi, oldukça teknik detaya girilmiş olsa da, aslında sistem iki pikselde fotoğraf algılayıcısı oluşturabilir, bu da derinlik gibi alan verilerini toplamak için kullanılabilir.
Google'ın Pixel 2 telefonunda buna benzer bir sistem kullanıyor ve tek lensli bir kamera ile Portre Modu'nda alan derinliği efekti yapabiliyor ve HDR moddan yararlanabiliyor.
Son olarak bunun sadece bir patent başvurusu olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Büyük şirketler çoğu zaman - iyi ya da kötü olsun - tüm icat fikirlerinin patentlerini alıp saklamaya çalışırlar, ve genellikle bu fikirlerin ufak bir kısmı piyasaya sürülme şansını yakalar. Daha önce söylentilerini duyduğumuz bütçe dostu iPhone modelleri gerçek olursa bu teknolojiyi görebiliriz.
H. Hüseyin Öztürk
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