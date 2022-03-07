Gelecekteki iPad'ler, Samsung'un Yeni OLED Ekranları ile Gelebilir!

Apple'ın gelecekte piyasaya süreceği iPad'ler, Samsung'un üreteceği yeni "iki tandem yapıya" sahip özel OLED ekranları taşıyabilir!

  • Ercan Uğurlu
Gelecek iPad'lere Samsung'dan Yeni OLED Ekran

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