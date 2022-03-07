Gelecekteki iPad'ler, Samsung'un Yeni OLED Ekranları ile Gelebilir!

Samsung, şu anda küresel akıllı telefonlara ekran sağlayan markalar arasında ilk sırada kendine yer buluyor. Apple'ın iPhone ve iPad modelleri de dahil olmak üzere pek çok marka panel konusunda Samsung ile çalışıyor.
The Elec tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Samsung, şu anda "iki tandem yapı" olarak ifade edilen yeni bir OLED ekran türü üzerinde çalışıyor. İki tandem OLED panel, tek tandem yapıya dayalı ekranlara kıyasla 2 kat daha fazla parlaklık ve 4 kat daha uzun ömür anlamına gelirken, Samsung'un bu panelleri Apple'ın gelecekteki iPad'lerinde yer vermeye hazırlandığı iddia ediliyor.
Bahsi geçen iki tandem yapıya dayalı ekranlara sahip iPad'lerin yakın zamanda piyasaya çıkması pek olası değil. Eğer her şey yolunda giderse, yeni ekran teknolojisine sahip bu iPad'lerin 2024 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Öte yandan Apple'ın yeni OLED ekranlarını bir sonraki tarihte MacBook ve iMac cihazlarına yer vereceği de iddia edilenler arasında.
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