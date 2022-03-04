Elon Musk'tan Ukrayna'ya, Starlink Terminalleri Hakkında Önemli Uyarı

Starlink'in patronu Elon Musk, Ukrayna hükümetini ve halkını, internete bağlı kalmak için uydularını kullanmanın onları Rus füze saldırıları için büyük bir hedef haline getirebileceği konusunda uyardı. İlk yıldırım saldırısı girişimi başarısız olduktan sonra, Rus askerler daha uzun süreli bir askeri operasyona yöneldiler, bu da Ukrayna'nın temel altyapısını yok etmek anlamına geliyor.
Ülkedeki iletişimi devre dışı bırakmak için açık bir girişimde bulunan Rus ordusu, şimdiden Kiev'in televizyon kulesini füzelerle vurdu ve sıranın bir noktada internete gelmesi bekleniyor.
Son derece önemli bir iletişim aracı olan internetin çalışması için Musk, geçtiğimiz günlerde uydu internet hizmeti Starlink'i Ukrayna için aktif hale getirmiş ve ülkeye gerekli olan terminalleri göndermeye başlamıştı. Elon Musk, gönderdiği tweet'te "Önemli uyarı: Starlink, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hala çalışan tek Rus olmayan iletişim sistemidir, bu nedenle hedef alınma olasılığı yüksektir. Lütfen dikkatli olun" yazdı.
İşgalin başlamasından birkaç gün sonra, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Starlink uydu internetini ülkede etkinleştirmek adına Elon Musk'tan yardım istemişti. Musk da, bir gün içinde yanıt vererek şirketin buna uyacağını doğruladı ve kısa bir süre sonra, gönderilen uydu çanaklarının görüntüleri internette ortaya çıkmaya başladı.
Fedorov daha sonra çatıdaki bir Starlink uydu çanağının fotoğrafını tweet'ledi ve bunun da çanakları potansiyel bir hedef haline getirmesi söz konusu olabilir.
Ukraynalıların çanağı nasıl "dikkatle" kullanabilecekleri sorulduğunda Musk, "Yalnızca gerektiğinde Starlink'i açın ve anteni... insanlardan mümkün olduğunca uzağa yerleştirin. Görsel algılamayı önlemek için antenin üzerine hafif kamuflaj yapın" diye yazdı.
Musk ayrıca, Starlink'in araba çakmağından güç alabileceğini de belirtti ve mobil dolaşım çanaklarının yakında kullanılabilir hale geleceğinin altını çizdi.
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