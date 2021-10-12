Gelinlik Firmalarının İnternet Şirketine Açtığı İlginç Dava Sonuçlandı!

Bir gelinlik firmasının bir internet güvenlik şirketi ile nasıl bir alıp veremediği olabilir? İnternet sitesi güvenlik firması Cloudflare'e, iki gelinlik firması tarafından gerçekten böyle bir dava açıldı ve açılan davada sonuç belli oldu!

12 Ekim 2021 01:27

Levent Öztürk