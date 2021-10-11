Apple, App Store Hakkında Verilen Şok Karara Resmi Olarak İtiraz Etti!

Apple, Epic Games'in Fortnite davasının sonucuna itiraz etti, mahkeme kararıyla App Store değişikliklerinin ertelenmesini istedi!

Apple'dan beklenen itiraz geldi!

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