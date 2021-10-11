Apple, App Store Hakkında Verilen Şok Karara Resmi Olarak İtiraz Etti!

Apple geçtiğimiz Cuma günü, ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers'ın Fortnite yapımcısı Epic Games ile ilgili verdiği karara itiraz etti. İki şirket, geçen yıldan beri App Store'un çalışma sistemi konusunda mahkemelik olmuşlardı. Yargıç Rogers, sonunda kararını vermiş ve Apple'ın uygulama geliştiricilerine uygulama içi satın alımlarda AppStore'a alternatif yöntemlerle alışveriş yapılabilecek düğmeler eklemesine izin vermesi gerektiğini söylemişti.
Bu, Apple'ın uygulama içi satın almalarda firmalardan kestiği %30 komisyonun yok olması anlamına geliyordu. Apple Cuma günü yaptığı açıklamada, kararın hem kendisine hem de müşterilerine zarar verebileceğini söyledi ve temyiz davası açtığını duyurdu. Ayrıca, açtığı temyiz davası boyunca sistemin her zamanki gibi çalışmasına izin verilmesini istedi.
Apple bu sayede hakimin kararının yürürlüğe girmesini geciktirerek, "şirket karmaşık ve hızla gelişen yasal, teknolojik, ekonomik konular üzerinde çalışırken tüketicileri ve platformunu korumasını sağladığını" iddia ediyor.
Apple'ın başvurusu, iPhone ve iPad App Store üzerinde devam eden yasal savaşındaki en son dönüm noktası. Apple, iPhone ve iPad'lere uygulamaların ve uygulama içi satın almaların sadece kendi uygulama marketi üzerinden indirilmesine izin veriyor. Ünlü çevrimiçi savaş oyunu Fortnite'ın yapımcısı Epic geçen yıl Apple'a bir dava açmış ve App Store üzerindeki kontrolünün yanı sıra cihazlarında uygulama içi satın alımların kesilmesini içeren kurallarının antitröst yasalarını ihlal ettiğini iddia etmişti.
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