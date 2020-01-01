Gen Değiştiren Çinli Doktora Büyük Ceza

Geçtiğimiz yıl Stanford eğitimli bir bilim insanı, CRISPR/Cas9 aracını kullanarak ilk genetiği değiştirilmiş bebekleri "hayata getirdiğini" açıklayarak dünyayı sarsmıştı. Şimdi ise He Jiankui ve iki yardımcısı, Çin'deki gizli bir mahkemenin ardından üç yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Çin'in devlet tarafından yönetilen Xinhua Haber Ajansı'nın söylediğine göre ekip, "üreme amaçları" için insan embriyosu üzerinde genetik düzenleme yapma sebebiyle "yasa dışı tıbbi çalışma" ile suçlu bulundu.
Ayrıca 3 milyon yuan (yaklaşık 429.000 dolar) para cezası ve ömür boyu üreme tıbbı yasağı cezası verilmiş durumda. Çalışma arkadaşları Zhang Renli ve Qin Jinzhou da para cezaları ve yasakların yanı sıra sırasıyla iki yıl ve 18 ay hapis cezası aldı. Ekibin yayınladığı bilimsel makalede toplam on yazar bulunuyordu ancak diğerlerinin de ceza alıp almayacağı belli değil. Dava hakkındaki bilgilerin çok büyük bir kısmı, Çin devlet kaynakları dışında doğrulanabilir değil.
Alınan karara göre He ve çalışma arkadaşları 2016 yılında CCR5 genini, insanları HIV virüsüne karşı dayanıklı yapacak şekilde değiştirmek için plan yaptılar. Xinhua'nın söylediğine göre ekip, "çok sayıda HIV olan çiftin" üremesine yardımcı oldu. Embriyoları değiştirdikten sonra bu embriyolar iki kadının rahmine yerleştirildi ve daha sonra üç adet genetiği düzenlenmiş bebek dünyaya geldi. Bu dava, Çin yetkililerinin, üçüncü bir genetiği değiştirilmiş bebeğin varlığını kabul ettiği ilk olay olmakta.
Mahkeme, gen düzenleme tekniğinin "güvenlik ve etkililik için doğrulanmadığını" belirtti ve He ile diğerlerinin, hastaları ve doktorları katılıma ikna etmek için sahte belgeler düzenlediklerini söyledi. Söylenilene göre ekip, hastalara genetik düzenlemenin değil, bir AIDS aşısı denemesinin parçası olduklarını söyledi. He'nin CRISPR denemelerini açıklamasından kısa bir süre sonra uzmanlar bu denemeyi "vicdana aykırı" ve "ahlaksız ve etik olmayan" olarak eleştirdiler. Kısa bir süre sonra da Çin hükümeti bir inceleme başlattı ve He'yi tutukladı.
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