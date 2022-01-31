GENIGMA: Bu Oyunu Oynayarak Kanser Tedavisine Destek Olabilirsiniz!

Sadece oyun oynayarak kanser araştırmalarına katkıda bulunabileceğinizi biliyor muydunuz? Elbette her oyunu değil; GENIGMA isimli özel bir oyunu...
Genomik Düzenleme Merkezi (CRG), Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG) araştırmacıları ve oyun uzmanlarının geliştirdiği bir mobil oyun olan GENIGMA, tamamen ücretsiz olarak iOS ve Android platformlarında indirilebiliyor.
GENIGMA'da oyuncular çeşitli bulmacaları çözerek kanser hücrelerinde mutasyona uğramış genlerin nasıl organize edilebileceğini dair yeni haritalar oluşturuyor. Bulmacaların da pek zor olmadığı oyunda, elde edilen verilen meme kanseri araştırmalarında kullanılabiliyor.
Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG) çalışanlarından Elisabetta Broglio yaptığı açıklamada, "Dünyanın herhangi bir yerinden akıllı telefonu olan herkes GENIGMA'yı ücretsiz olarak indirebilir ve araştırmaya doğrudan katkıda bulunabilir; geliştirdikleri mantık ve el becerileri bilimin hizmetine sunabilir," diyor.
GENIGMA'yı ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz: iOS / Android
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