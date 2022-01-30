Kurbağaların Kaybettikleri Uzuvlarını Tekrar Çıkartmanın Yolu Bulundu!

Yeni bir araştırmada kullanılan yöntem, kurbağaların kesilen uzuvlarını tekrar büyütmelerini sağladı!

  • Levent Öztürk
Kurbağaların kesilen uzuvlarını geri getirdiler!

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