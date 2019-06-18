Genius, Google'ı Şarkı Sözü Çalmakla Suçladı
"Şarkı sözü devi" Genius, Google'ın kendi sitesinden şarkı sözü çaldığını, kullandığı ilginç yöntemle ispatladığını iddia etti!
Şarkı sözü sitesi Genius, Google'ı arama sonuçlarında çalışmalarını çalmak ve yayınlamakla suçluyor.
Google'da bir şarkının adını arattığınızda, arama sonuçları sayfasında en üstte çoğunlukla şarkı sözlerini, beraberinde videoları, şarkının çıkış tarihini, söz yazarını ve bestekarını görüyorsunuz. Engadget'a göre Genius, Google'ın şarkı sözlerini paylaşmasının kendi trafiğini olumsuz etkilediğini iddia ediyor ve arama devinin bazen Genius'taki şarkı sözlerinin bire bir aynısını gösterdiğini söylüyor. Genius, bu ikinci iddiasını şarkı sözlerindeki kesme işaretlerine bakarak ispat edebileceğini ileri sürüyor.
Genius, "bir tür filigran" olarak hem düz, hem de kavisli kesme işaretlerini kullanıyor. Siteye göre Google'ın arama sonuçlarında bu şekilde, kesme işaretlerini aynı şekilde kullanan "100'ün üzerinde" şarkı sözü bulunuyor. Firmaya göre Google, bu gizli anlama sahip kesme işaretlerini aynen kullanarak, "suçüstü" yakalanmış oluyor.
Google ise iddialara verdiği cevapta, bilgi kutularında gösterilen şarkı sözlerinin farklı kaynaklardan lisanslandığını, internetteki sitelerden alınmadığını söyledi.
"Veri kalitesini ve yaratıcı haklarını çok ciddiye alıyoruz ve lisanslama ortaklarımızı sözleşmemizin koşullarına karşı sorumlu tutuyoruz. Bu konuyu veri ortaklarımızla araştırıyoruz ve ortakların iyi uygulamaları desteklemediğini tespit edersek, anlaşmalarımıza son vereceğiz."
Genius'un şikayetlerinin mahkemeye ihtimali düşük çünkü Genius, şarkı sözlerinin kendisinin değil, sadece onları göstermenin hakkına sahip. Google ise ilginç biçimde "suçüstü" yakalandığını kabul etmiyor ve sorunu "ortaklarıyla birlikte" araştıracağını, "etik davranmayanlarla" çalışmayacağını söylüyor.
Google'ın bazı soruların cevabını arama sonuçlarında direkt olarak vermesi, bazı web sitelerinin ziyaretçi sayısını olumsuz etkiliyor olabilir. Genius'un suçlamasının Google'ı şarkı sözleri konusunda geri adım attırıp attırmayacağını bekleyip göreceğiz.
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