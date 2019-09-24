Gerçeğe Dönüşmeyen Android'li Nokia
Sızan yeni bir video, iptal edilen, dokunmatik olmayan bir Android'li Nokia telefonun, piyasaya çıksaydı nasıl olacağını gösterdi!
Google'ın dokunmaya ihtiyaç duymayan bir Chrome sürümü üzerinde çalıştığı, geçen sene Chrome'daki kodlarda keşfedilmişti. Bu işlev, iddiaya göre Nokia ortaklığıyla geliştiriliyordu.
Şimdi ise yeni ortaya çıkan bir video, terk edilen bu fikrin nasıl çalışabileceğini gösterdi. Videoda telefonun nasıl çalıştığı pek görünmese de, Google'ın amacını anlamak mümkün. Videoda dikkat çekenlerden biri, asistanın arayüz içerisinde görünür olması. Bunun yanında "Chrome Fun" adlı bir uygulamanın simgesinde "Chrome Dino"yu görüyoruz (Chrome'u uçak modunda açtığınızda görünen pikselli dinozor).
Google ve Nokia'nın projeyi terk etmiş olması büyük bir sürpriz değil. Android'in "akılsız telefon" sürümü, KaiOS gibi işletim sistemlerinin sunduğunu taklit etmeye çalışıyordu. KaiOS Google'ın olmasa bile, içerisinde Asistan, Maps ve Arama işlevleri bulunuyor.
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