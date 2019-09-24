Gerçeğe Dönüşmeyen Android'li Nokia

Sızan yeni bir video, iptal edilen, dokunmatik olmayan bir Android'li Nokia telefonun, piyasaya çıksaydı nasıl olacağını gösterdi!

Oynat Gerçeğe Dönüşmeyen Android'li Nokia

Google'ın dokunmaya ihtiyaç duymayan bir Chrome sürümü üzerinde çalıştığı, geçen sene Chrome'daki kodlarda keşfedilmişti. Bu işlev, iddiaya göre Nokia ortaklığıyla geliştiriliyordu.

Şimdi ise yeni ortaya çıkan bir video, terk edilen bu fikrin nasıl çalışabileceğini gösterdi. Videoda telefonun nasıl çalıştığı pek görünmese de, Google'ın amacını anlamak mümkün. Videoda dikkat çekenlerden biri, asistanın arayüz içerisinde görünür olması. Bunun yanında "Chrome Fun" adlı bir uygulamanın simgesinde "Chrome Dino"yu görüyoruz (Chrome'u uçak modunda açtığınızda görünen pikselli dinozor).

Google ve Nokia'nın projeyi terk etmiş olması büyük bir sürpriz değil. Android'in "akılsız telefon" sürümü, KaiOS gibi işletim sistemlerinin sunduğunu taklit etmeye çalışıyordu. KaiOS Google'ın olmasa bile, içerisinde Asistan, Maps ve Arama işlevleri bulunuyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Açık havada fiber internet hızını test ettik

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Akıllı Telefonlar "Boynuz" mu Çıkartıyor?
SIM Kartlarda Büyük Tehlike: SIMJACKER
Play Store'da Aynı Sorun: VPN Uygulamaları
Samsung Galaxy A20s Resmi Olarak Tanıtıldı!
Gerçeğe Dönüşmeyen Android'li Nokia

 

 