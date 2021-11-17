Gerçek Bir Dinozor Dişi ile Gelen iPhone 13 Pro Satışta!

Her sene piyasaya çıkan ünlü amiral gemisi akıllı telefonları elmas, altın ve diğer kıymetli madenlerle süsleyerek elden geçiren ve satışa sunan lüks telefon üreticisi Caviar, iPhone 13 Pro ile ilginç bir fikre imza atmış. Gerçek bir Tyrannosaurus fosilinin dişi parçasını iPhone 13 Pro'ya yerleştiren Caviar, telefonun arka yüzeyine de T.Rex'in 3 boyutlu görüntüsünü işlemiş.
Caviar, T.Rex kafasının 3 boyutlu bir görüntüsü iPhone 13 Pro'ya işlerken, aynı zamanda T.Rex'in gözünü de saf kehribar ile bezemiş. Ancak bu telefonu özel yapan şey sadece bu değil; T.Rex kafa tasarımının içinde gerçek bir T.Rex dişi bulundurması.
Peki, bu T.Rex dişli iPhone 13 Pro için ne kadar ödemek gerekiyor? Caviar, 1 TB'lık bu özel iPhone 13 Pro modelini 8 bin 610 dolara satılığa çıkarmış durumda. Yani kabaca bir hesapla bu telefona sahip olmak için ödemeniz gereken rakam (bugün) tam 87 bin 822 TL.
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