Gerçek Bir Dinozor Dişi ile Gelen iPhone 13 Pro Satışta!

Lüks akıllı telefonlar üreten Caviar, "onu gücünüzün ve dünyadaki hakimiyetinizin bir sembolü yapın," diyerek gerçek bir T.Rex dişiyle donattığı iPhone 13 Pro modelini satışa çıkardı.