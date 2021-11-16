Nvidia "Yeni Bir Dünya" kuruyor; Dünyamızın Dijital İkizi Geliyor!

Nvidia, "omniverse"de Dünya gezegeninin dijital bir ikizini oluşturmak ve bu modeli iklim değişikliğinin geleceğine göz atmak için kullanmak istiyor. Bu dijital ikiz ile şirket, küresel ısınma ve beraberinde gelen doğal afetler açısından gelecekteki insanların karşılaşabileceği zorlukları görmeyi ve en fazla etkilenebilecek bölgelere, uluslara ve şehirlere erken uyarılar sağlamayı umuyor.
Şirket, Earth-2 (Dünya-2 veya kısaca E-2) olarak adlandırılan yeni bir AI süper bilgisayarı ve içinde iklim değişikliğini tahmin etmek için bir sistem kurma planlarını duyurdu. Şirket, üç temel teknolojideki ilerlemeler nedeniyle fikrin artık bilim kurgu alanında olmadığını söylüyor: GPU ile hızlandırılmış bilgi işlem; derin öğrenme; fizik bilgili sinir ağları ve yapay zeka süper bilgisayarlar ile gözlemlenen ve öğrenilecek model veri hazineleri.
Şirket CEO'su Jensen Huang, projenin tamamen Nvidia tarafından finanse edildiğini doğruladı ve henüz başka hiçbir şirketin, ulus devletin veya uluslararası kuruluşun katılmadığını söyledi: "Artık dünyanın en büyüğü olan birkaç süper bilgisayarımız var. Selene dünyanın altı numarası. Cambridge-1 (sağlık araştırmaları için kullanılan AI süper bilgisayarı) sağlık hizmetlerine adanmış bir süper bilgisayar olarak çalışmaya başladı – yaklaşık Selene'in boyutunda. Yani yaklaşık olarak dünyanın altıncı en büyük süper bilgisayarı büyüklüğünde üç veya dört süper bilgisayarımız var. Ve tamamen bizim tarafımızdan finanse ediliyor."
Huang, amaçlarının iklim değişikliğine karşı mücadelede yardımcı olmak olduğunu da sözlerine ekledi: "Yazılımımızı modern yapay zeka dünyasında geliştirebilmemiz için (bu projeyi) yaptık. Yazılım, büyük bilgisayar bilimcileri tarafından geliştirildi, ancak makinelerin yazılım geliştirmesi ile hızlandırıldı ve güçlendirildi. Earth-2'yi araştırmacılarımızın iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunma yeteneklerine odaklanmak için yaratacağız."
Huang, şirketin "şimdiye kadar geliştirilmiş en enerji verimli süper bilgisayarı" yaratmasına imkan sağlayacağı için, Earth-2'nin mimarisini yakında tanıtmayı planladıklarını söyleyerek sözlerine devam etti: "Dünya'yı fiziksel bir şey olarak hayal ederseniz, bu alternatif dünyaların motoru olacaktır."
Hava durumunu tahmin etmenin aksine iklim değişikliğini tahmin etmedeki sorun, zaman aralığının çok uzun olması ve dikkate alınması gereken çok fazla değişkenin bulunması. Nvidia, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve değişikliklere uyum sağlamak için en iyi stratejileri geliştirmek için dünyanın farklı bölgelerindeki iklimi on yıllar boyunca tahmin edebilecek iklim modellerine ihtiyacı olduğunu savunuyor.
Bu modeller, atmosferin, suların, buzun, toprağın ve insan faaliyetlerinin fiziğini, kimyasını ve biyolojisini modelleyen "çok yıllık simülasyonlar" olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bütün bunlar yüzeysel kalıyor, çünkü güneş ışığını uzaya geri yansıtan bulutları simüle etme ihtiyacının yanı sıra küresel su döngüsünü (okyanustan su hareketi, deniz buzu, kara yüzeyi ve yeraltı suyu, atmosfer ve bulutlar aracılığıyla) simüle etme ihtiyacı da var.
Nvidia, dünyanın ilk kez ultra yüksek çözünürlüklü iklim modellemesi yapacak teknolojiye sahip olduğu sonucuna varıyor...
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