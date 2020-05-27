"Gerçek" Kablosuz Kulaklık OnePlus Buds Ortaya Çıktı

OnePlus geçtiğimiz nisan ayında yalnızca OnePlus 8 serisini değil, bunun yanında Bulletz Wireless Z kulaklıklarını da açıklamıştı. 5G, QHD+ ve 120Hz ekran özellikleriyle gelecek olan OnePlus 8 Pro'nun yanında dikkat çekici duran Bulletz Wireless Z kulaklığı ise, kablosuz olsa da, aslında kablolu yapıyı gözetiyordu. Zira boyundan bağlı bir yapıda olan Bulletz Wireless Z'den sonra ise şirket bu kez "gerçek" bir kablosuz kulaklıkta karar kılmış gibi görünüyor.
Peki, "gerçek" kablosuz kulaklık ne anlama geliyor; OnePlus, ürettiği telefonlarla kazandığı "amiral gemisi katili" namının yanında bu kez de kablosuz kulaklık özelinde farkındalık yaratacak bir ün mü hedefliyor? Aslında pek sayılmaz. Zira ortaya çıkan kulaklıklar sıradan bir kablosuz kulaklığa benziyor, ancak şirket için bir ilk olduğu için önem arz ediyor.
Twitter üzerinde ortaya çıkan OnePlus Buds, gerek kutusu gerek kulak başlıklarıyla görünüş olarak Huawei'nin FreeBuds kulaklıklarına benziyor. Elbette şimdilik yalnızca çizimi sızmış durumda, kulaklığın tamamı nasıl görünecek bilmiyoruz.
May 23, 2020
OnePlus Buds'ın temmuz ayında tanıtılacağına ve piyasaya sürüleceğin yönelik bir bilgi de mevcut durumda. Elbette ne zaman gelir ve fiyatı ne olur, şimdilik kestirmesi güç. Detaylar belli olduğunda bilgi vereceğiz.
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