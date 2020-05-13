Gigabayt Nedir? Terabayt Nedir? Petabayt Nedir? Hepsini Açıkladık

Bilgisayarda depolama alanları için kullanılan Gigabayt, Terabayt, Petabayt gibi terimler aslında ne anlama geliyor; hangisi ne kadarlık bir büyüklüğü temsil ediyor? Açıklıyoruz...