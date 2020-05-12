Koronavirüs Önlemlerine Uymayanları Yeni Çözüm: Robotlar

Singapur, fiziksel mesafe önlemlerini insanlara hatırlatmak üzere robot köpekleri bazı parklarında kullanmaya başladı.
Ülkenin dijital gelişim kurumu, Boston Dynamics'in Spot cihazını 3 kilometrelik turlar atacak şekilde programladı. Yoğun olmayan saatlerde Bishan-Ang Mo Kio Park Nehri Ovaları bölümünde dolaşan robot, üzerindeki kameralar yardımıyla parktaki ziyaretçilere güvenli mesafe kurallarını hatırlatırken, parklardaki ziyaretçi sayısını tahmin etmekte de kullanılıyor.
Kurum, kameraların kişileri ayırt etmekte ve izlemekte kullanılmayacağını, kişisel bilgi toplanmayacağını söylüyor. Bu doğru olsa bile sükunet aradığınız bir parkta, etrafınızda sizi gözetleyen bir kameranın dolaşması, rahatsız edici olabilir. Spot'un tercih edilme nedenlerinden birinin robotun yokuş ve merdiven çıkabilmesi olduğu belirtiliyor.
Spot'un yukarıda izleyebileceğiniz videosu, robotun insanları ilk başta biraz korkuttuğunu ardından robotun fotoğraf çektiklerini gösteriyor. Singapur'un Spot ile hastaneledeki hastalara ilaç taşımayı denediğini de söyleyelim.
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