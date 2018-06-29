Giriş Seviyesi LG OLED TV Piyasada
LG'nin ekonomik fiyatıyla dikkat çeken OLED televizyonu, satışa sunuldu.
Eğer televizyon piyasasını son birkaç yıldır takip ediyorsanız, model isimlerinde bulunan düzeni fark etmiş olabilirsiniz. LG'nin eşsiz OLED TV'leri olan W-, G- ve E-serileri, parayı gözden çıkarırsanız piyasadaki en iyi tecrübeyi sunuyor. Daha sonra gelen C-serisi TV'ler cüzdanlara biraz olsun merhamet göstermişti, ancak şimdi piyasaya giriş yapan B-serisi ile bir OLED TV sahibi olmak iyice kolaylaştı.
LG B8 OLED TV'nin en iyi özelliği OLED ekranı değil, nispeten düşük fiyatı. B8, bir C8 modeline göre Amerika'da yaklaşık 200$ daha hesaplı. İngiltere'de ise aynı modeller arasındaki fiyat farkı 300£. Peki fiyattaki bu düşüşü neye borçluyuz? İşin sırrı işlemcide saklı. B8 geçen yıla ait alpha7 görüntü işlemcisini kullanıyor ama C8, E8 ve W8 modellerinin tümü yeni alpha9 çipine sahip.
Peki müşteri için bu ne anlama geliyor? Alpha9 TV'ler yüksek kare sayısı (High Frame Rate, HFR) gerektiren içerikleri çok daha iyi oynatabiliyor. Alpha7 bu işte kötü olmasa da iki grafik işlemci arasında gözle görülür bir fark bulunuyor.
Önümüzdeki gün veya haftalar içerisinde farklı kaynaklardan birçok test sonucu paylaşılacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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