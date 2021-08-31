Gizemli Rasputin Nasıl Öldü? Otopsi Raporu "Basit" Bir Hikaye Anlatıyor...

Sıra dışı yaşamının yanı sıra ölümüyle de efsaneleşen, Rusya tarihinin önemli figürlerinden bir olan Grigori Rasputin'in otopsi raporu, anlatılanlardan çok daha "basit" bir ölüme işaret ediyor...