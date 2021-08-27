Windows 10'dan Windows 11'e Geçmeyi Ne Kadar İstiyoruz?

11.097 kişinin katıldığı bir Windows Report araştırması, yakında piyasaya sürülecek olan Windows 11 işletim sistemi hakkında kullanıcıların ne düşündüğüne dair ilginç bilgiler edinilmesini sağladı. Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yarısından fazlası Windows 11 çıkar çıkmaz terfi etmeyi planlıyor. Bununla birlikte, kullanıcıların yaklaşık dörtte birinde Windows 11 için minimum sistem gereksinimlerini karşılayacak bir laptop veya masaüstü bilgisayar bulunmuyor.
Yeni işletim sisteminden beklentiler, teknolojik ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra, ortalanmış Başlat menüsün de merakla beklendiğini ortaya koydu. Android uygulamaları desteği ve Xbox Game Pass ve Auto HDR da ilgi çeken özellikler arasında bulunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın