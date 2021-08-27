Windows 10'dan Windows 11'e Geçmeyi Ne Kadar İstiyoruz?

Mevcut Windows kullanıcılarının ne kadarı Windows 11'e geçmek istiyor? Yeni bir araştırma, ilginç sonuçlar ortaya koyuyor!

Windows 11'e geçmek istiyor muyuz?

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Windows 10'dan Windows 11'e Geçmeyi Ne Kadar İstiyoruz?

 

 