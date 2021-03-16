Gizli Mod Gerçekten Gizli mi? Google'ın Başı, Chrome ile Dertte!

Google'ın gizli moddayken bile kullanıcıları takip etmeye devam etmesi dava konusu oldu. Yargıç Lucy Koh, Google'ın davanın reddedilme talebini geri çevirdi.
Google'a açılan davanın yargıcı Lucy Koh, Google'ın, Chrome gizli modda kullanılırken bile veri toplamaya devam ettiğini ve kullanıcılara bu konuda "bildirimde bulunmadığını" belirledi. Davacılar bu noktadan hareketle mahkemeyi devam ettiriyorlar.
Davanın baş katılımcıları, Google'ı kullanıcıları yanıltmakla suçlayarak, alışkanlıklarını izlediği halde bilgilerinin gizli olduğunu söylediğini iddia ediyor. Arama devi ise, kullanıcıların gizlilik politikasını kabul ettiğini ve bu nedenle Google'ın veri topladığını bildiğini iddia etti. Bu politikaya göre, Gizli mod, "görünmez" anlamına gelmiyor "ve siteler, kullanıcının etkinliğini yine de görebiliyor.
Davanın akıbetinin ne olacağı, Google'ın bir değişiklik yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Başarılı davalar sıklıkla müşterilere verilen zararın bir kısmını temsil eden ödemelere yol açıyor. Gizlilik modunun sınırlamaları meraklılar arasında iyi biliniyor. Bu modun tanımlayıcı trafiğin tamamını engellemek için değil, siteleri yerel arama geçmişinizden ve çerezlerden uzak tutmak için kullanılması gerekiyor. Ancak sıradan kullanıcılar bu sınırlamalardan haberdar değil.
Dava hakkında sorulan sorulara Google sözcüsü José Castañeda'dan yanıt geldi. Engadget'ın haberine göre firma iddiaları şiddetle reddediyor ve Google'ın gizli moddayken bile sitelerin kullanıcıları takip edebildiğini açıkça belirttiğini öne sürüyor.
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