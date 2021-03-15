Microsoft, Google'ın Chrome İçin Aldığı Kararı Edge'de de Uygulayacak

Bu ayın başlarında Google, yeni özellikleri daha hızlı yayınlama çabasının bir parçası olarak Chrome 94 ile Chrome'un güncelleme sıklığını artıracağını duyurmuştu. Chrome ve Edge'in ikisi de Chromium motorunu kullanıyor, bu nedenle Microsoft'un da aynı programı benimsemesi kimse için şaşırtıcı olmayacaktı. Ve beklenen gerçek oldu; Microsoft da Edge için aynı takvimi takip edeceğini açıkladı. Yani Edge de, Edge 94 ile başlamak üzere, 4 haftada bir güncelleme almaya başlayacak.
Ancak Microsoft, dört haftalık döngünün herkes için ideal olmayabileceğini de düşünüyor. Kurumsal müşteriler, Microsoft'un her sekiz haftada bir önemli Edge güncellemelerini yayınlayacağı Genişletilmiş Kararlılık seçeneğine sahip olacak. Google da kurumsal müşterilerine benzer bir Genişletilmiş Kararlılık seçeneği sunacak.
Yaklaşan program değişikliği, Edge ve Chrome'u Firefox ile de uyumlu hale getiriyor. Firefox, 2020'nin başlarında dört haftalık bir sürüm döngüsüne zaten geçmişti.
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