Netflix Üyelik Kapatma 2021: Netflix Üyeliği Nasıl İptal Edilir?

Netflix Üyeliği Nasıl İptal Edilir? Netflix üyeliğinizi iptal etmek mi istiyorsunuz? Belki yayınlardan memnun değilsiniz; belki de son fiyat zammı canınızı sıktı... Sebebi her ne olursa olsun, Netflix üyeliğinizi kapatma şansına her zaman sahipsiniz. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Hem PC'de, hem de telefonunuzda Netflix'i nasıl kapatacağınızı adım adım anlattık...