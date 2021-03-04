Netflix Üyelik Kapatma 2021: Netflix Üyeliği Nasıl İptal Edilir?

Netflix Üyeliği Nasıl İptal Edilir? Netflix üyeliğinizi iptal etmek mi istiyorsunuz? Belki yayınlardan memnun değilsiniz; belki de son fiyat zammı canınızı sıktı... Sebebi her ne olursa olsun, Netflix üyeliğinizi kapatma şansına her zaman sahipsiniz. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Hem PC'de, hem de telefonunuzda Netflix'i nasıl kapatacağınızı adım adım anlattık...

Netflix Üyeliği Nasıl Kapatılır?

Netflix Üyeliği Nasıl Kapatılır? Bugün açıklanan zamlı fiyatlar, pek çok Netflix abonesinin tepkisini çekti. Bu da, doğal olarak bazı aboneleri Netflix hesabı kapatma yollarını aramaya itiyor.

Aslında Netflix, Dünya çapında sahip olduğu abone sayısı ile gerçek bir akış devi. Sürekli olarak yenilenen içeriği ile pek çok yeni kullanıcıyı kendine çekmeyi başaran Netflix, her geçen gün biraz daha büyüyor.

Ama bazen de, farklı nedenlerle mevcut bir Netflix abonesi, aboneliğini iptal ettirmek isteyebiliyor. Bu sebep artık ücret ödenmek istenmemesi olabileceği gibi, yayınlardan memnun kalınmaması da olabiliyor. Peki ama Netflix aboneliği nasıl iptal edilir? Netflix üyeliğinden ayrılmak için neler yapmak gerekir?

Bu yazımızda, hem PC'nizde, hem de telefonunuzda Netflix üyeliğinin nasıl iptal edilebileceğini, adım adım anlatıyoruz...

Bilgisayarda Netflix Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle web tarayıcınızdan Netflix'i açın ve hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşede, hesabınıza ait küçük simgeyi göreceksiniz.
  • Bu simgeye tıklayın ve açılan menüden "Hesap" seçeneğine girin.

  • Hesap ayarlarınızın açıldığını göreceksiniz. Burada, "ÜYELİK VE ÖDEMELER" başlığı altında, "Üyeliği İptal Et" düğmesi bulunuyor. İşte bu düğmeye tıklayın.

  • "Filmin sonuna mı geldik?" başlıklı bir kutucuk açılacak. Burada yer alan "İptal İşlemini Tamamla" düğmesine basarak Netflix üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.
  • Eğer üyelik sonlandırma konusunda emin değilseniz, "Daha Düşük Plana Geç" düğmesi yardımıyla daha düşük ücretli bir üyelik planına da geçiş yapabilirsiniz.

Telefonda Netflix Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

  • Akıllı telefonunuzda Netflix uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşede, yine hesabınızı simgeleyen küçük bir simge bulunuyor.

  • Bu simgeye tıklayın ve açılan yeni ekranda göreceğiniz "Hesap" seçeneğine girin.

  • Web tarayıcın açılacak ve açılan hesap ayarları penceresinde "ÜYELİK VE ÖDEMELER" başlığını göreceksiniz. Bu başlık altında bulunan "Üyeliği İptal Et" düğmesine basın.

  • Bilgisayarda olduğu gibi, telefonunuzda da karşınıza "Filmin sonuna mı geldik?" kutucuğu çıkacak. Bu kutucuk içerisinde bulunan "İptal İşlemini Tamamla" düğmesi ile, üyelik iptalini gerçekleştirebilirsiniz.
  • Eğer iptal yerine daha düşük fiyatlı bir üyelik planına geçmek isterseniz, "Daha Düşük Plana Geç" düğmesine basmanız yeterli olacaktır.

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