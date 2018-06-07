Gmail'in Yeni Tasarımı: Zorla Değil Mecburi!

İsteseniz de istemeseniz de, birkaç ay sonra Gmail'in yeni tasarımını kullanmak zorunda kalacaksınız!

Gmail'in Yeni Tasarımı: Zorla Değil Mecburi!

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