Gmail'in Yeni Tasarımı: Zorla Değil Mecburi!
İsteseniz de istemeseniz de, birkaç ay sonra Gmail'in yeni tasarımını kullanmak zorunda kalacaksınız!
Büyük ihtimalle son birkaç yıldır Gmail'in aynı tasarımını kullanıyorsunuz. Ancak geçtiğimiz günlerde Google, mevcut olandan çok farklı görünen yeni bir tasarımı kullanıma sundu. Yeni düğmeler, yeni "üzerine getirmeli hareketler" ve bir e-postayı erteleme gibi bir özellik (bir alarm saatinde erteleme gibi) ve daha sonra tekrar açılmasını ve "e-postalara yönlendirmenizi sağlayacak" nüanslar yavaş yavaş devreye giriyor.
Bu değişiklikler kişisel tercihlere bağlı olarak müthiş veya kafa karıştırıcı olarak değerlendirilebilir. Ve bu özelliklerden hoşlanmasanız da, bunlardan kaçınmanız çok yakında imkansız hale gelecek.
Şu an istek üzerine yeni sürüme geçmek mümkün. Ancak Google, yeni sürüme geçiş takvimin duyurdu ve bu takvim şu şekilde:
Şu anda: İsterseniz yeni Gmail'i deneyebilirsiniz.
Temmuz: Yeni Gmail resmi olarak başlatıldı. BT yöneticileriniz, tercih etmenize izin verebilir, ancak bu onlara bağlıdır.
Ağustos: Tüm Gmail kullanıcıları, BT yöneticilerinizden hoşlanıp hoşlanmadıklarını seçmeyi tercih edebilir.
Eylül: Herkes otomatik olarak yeni Gmail'e geçiyor. Yine de eski Gmail'i dört hafta boyunca kullanmaya devam edebilirsiniz.
Ekim: Herkes ister beğenilsin ister beğenmesin Gmail'in parlak yeni sürümünü kullanıyor.
H. Hüseyin Öztürk
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