Göbeklitepe'de bulunan monolit nedir? Araştırılıyor, açıklama yapılacak

Şanlıurfa'da Göbeklitepe'nin yakınlarında bir tarlada monolit bulundu. Monolit son zamanlarda dünyanın farklı bölgelerinde görülüyor ve nereden geldiği, ne amaçla dikildiği gibi sorular gizemini halen koruyor. Konuyla ilgili açıklama yapılacağı duyuruldu. Peki monolit nedir?
Monolit Nedir?
Monolit tek parça kaya ya da taş gibi malzemelerden meydana gelen büyük kütlelerdir. Kelimenin kökeni ise Latince monolithus kelimesine dayanır. Fransızca Monolithe kelimesine denk gelir, Türkçe ve İngilizceye de buradan geçmiştir.
Şanlıurfa'da Ortaya Çıkan Monolitin Sırrı Ne?
Göbeklitepe yakınlarında bulunan monolit ise üç kenarlı, üç metre uzunluğunda 45cm genişliğinde bir metal blok olarak bulundu.
Monolitin üzerinde bir yazı yer aldığı görüldü. Dünyadaki diğer monolitlerde yazıya pek rastlanmıyor. Şanlıurfa'da ortaya çıkan bu monolitte yer alan yazının Göktürk alfabesiyle yazıldığı tespit edildi. Yazıda "Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" ifadeleri yer aldığı belirlendi.
Şanlıurfa'da tarlanın ortasındaki metal monolite rastlayan halk jandarma ile iletişime geçti. Jandarma şimdi monolitin nereden geldiğini, kimlerin ne amaçla araziye yerleştirdiğini araştırıyor.
Monolit Dünyada Nerelerde Görüldü?
Monolit ilk olarak ABD'deki Utah çölünde görüldü. Daha sonra İngiltere, Romanya, Güney Kaliforniya gibi dünyanın farklı bölgelerinde görüldü. Kimi zaman bir dağ yamacında, kimi zaman çölde, kimi zaman kalede kimi zaman da plajda görüldü. Şimdi ise ilk defa Türkiye'de bir monolit ortaya çıktı.
Açıklama Yapılacak
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de bugün monolitin bulunduğu bölgede inceleme yaptı, görevlilerden ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı.
Erin, "Şu an size verebileceğim bir bilgi yok. İşin ehli olan uzmanlar incelemesini yapıyor. Kısa süre içerisinde ne olduğuyla ilgili açıklama yapılacak. Biz de merak ediyoruz ne olduğunu" dedi.
Önceki Monolitlerde Netflix İzi
Daha önce ABD ve Avrupa'da görülen gizemli monolitlerin Netflix'te yayınlanmaya başlanan bir komedi şovu için dikildiği ortaya çıkmıştı. Avustralyalı şakacılar Mark Samual Bonanno, Broden Kelly ve Zachary Ruane tarafından üretildiği idda edilen monolitler, Netflix'te yayınlanmaya başlanan "Teyze Donna'nın Büyük Eski Eğlence Evi" adlı şovlarının reklamı olarak kullanıldığı belirtilmişti. Youtube'a yüklenen "Neden tüm dünyada monolitler yaptım?" başlıklı videoda, monolitlerin dünyanın çeşitli yerlerine dikilmesinin sebebinin, Netflix'te yayınlanan bu komedi şovu olduğu belirtilmiş, videoda monolitlerin yapım ve dikilme anlarına ilişkin görüntüler yer almıştı.
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