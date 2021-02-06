Göbeklitepe'de bulunan monolit nedir? Araştırılıyor, açıklama yapılacak

Bir süre önce dünyanın farklı noktalarında bulunan 'monolit'lere bir yenisi eklendi. Bu kez monolitin bulunduğu adres Türkiye... Göbekliktepe yakınlarında rastlanan monolitin üzerinde bir de yazı var. Konuyla ilgili Şanlıurfa Valisi'nden de açıklama var. Peki, monolit nedir? Yakından bakalım