Birden ortaya çıkan Monolitlerin gizemi ne? Monolit nedir?

Monolitler, son birkaç hafta içinde şaşırtıcı yerlerde görülmeye başladı ve en sonuncusu İngiltere'deki Wight Adası'nda bir plajda ortaya çıktı.
Bu uzun, parlak sütunlar, Kasım ayının ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında hiçbir uyarı veya açıklama yapılmadan belirmeye başladı.
İlk monolit ABD'de Utah çölünde ücra bir kısmın üzerinde uçan ve koyun sayan bir helikopter ekibinin aşağıda garip bir şekil görmesiyle keşfedildi.
Bu metal monolit 18 Kasım'da bulundu ve 27 Kasım'da en az ortaya çıkışı kadar gizemli bir şekilde kayboldu.
Utah'takinin ortadan kaybolmasıyla aynı zamanlarda, dünyanın diğer ucunda, Romanya'daki bir dağ yamacında başka bir metal monolit daha belirdi.
Bu sütun da, kuzey Neamt bölgesindeki arkeolojik alan olan Petrodava Dacian Kalesi'nin yakınlarında ilk görülmesinden birkaç gün sonra ortadan kayboldu.
Kısa bir süre sonra, Güney Kaliforniya'daki bir dağ yolunun tepesinde, yeni bir monolit daha görüldü ve bu da kısa süre sonra yok oldu.
Ardından, Aralık ayının ilk hafta sonunda bazı insanlar İngiltere'deki Wight Adası'nda bir plajda uzun, parlak bir monolit ile karşılaştı. Sütun, adanın batı tarafındaki Compton Plajı'nda yer alıyor.
Monolitlerden kimin sorumlu olduğu tam olarak doğrulanmamış olsa da, The Most Famous Artist adlı anonim bir kolektif, Utah ve Kaliforniya sütunlarını üstlendi ve adedi 45 bin dolar olmak üzere bu monolitlerin üç kopyasını satışa çıkardı.
Bununla birlikte, Wight Adası'ndaki monolit kendilerine sorulduğunda, "Bu noktada monolit kontrolümüz dışında. Bu efsaneyi yaymak için dünya çapında çokça çalışan tüm uzaylılara şükürler olsun" cevabı alındı.
MONOLİT-UZAYLI İLİŞKİSİ NE?
Bu sütunlar, uzaydan gelen bir monolitin insan evriminin gelişiminde rol oynayan önemli bir sembol olduğunu belirten 2001: A Space Odyssey filmini anımsattı.
Utah monolitini ilk fark eden helikopter pilotu Bret Hutchings, yerel haber istasyonu KSLTV'ye, bu yapıların "bir yeni dalga sanatçısı" veya Stanley Kubrick filminin hayranı olan biri tarafından yapılmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.
AVRUPA'DAKİ MONOLİTLERİN SAHİPLERİ KİM? GÖRGÜ TANIKLARI NE DİYOR?
Avrupa monolitlerinin sorumluluğunu ise kimse üstlenmedi. Romanya monolitinden bahseden Piatra Neamt belediye başkanı Andrei Carabelea Facebook'ta şunları yazdı: "Evrende yaşam olduğunu düşünenler için paniğe gerek yok".
Belediye başkanı, "Tahminimce bazı uzaylı, küstah ve korkunç gençler, ebeveynlerinin UFO'suyla evden kaçtı ve dünyanın dört bir yanına metal monolitler dikmeye başladı" dedi. "Önce Utah'da ve sonra Piatra Neamt'ta. Şehrimizi seçmelerinden onur duyuyorum" dedi.
ABD ve Romanya monolitlerinin ortadan kalkmasının ardından da spekülasyonlar devam etti. Koloradolu bir fotoğrafçı KSTU-TV'ye bir gece Utah'ın ücra köşesine gelen dört adamın içi boş, paslanmaz çelik nesneyi iterek ve "İz bırakmayın" diyerek uzaklaştıklarını gördüğünü söyledi.
İki ekstrem sporcu ise, ziyaretçi akınının görece el değmemiş bu noktaya verebileceği zarardan endişe duydukları için içi boş metal yapıyı ortadan kaldıran grubun bir parçası olduklarını iddia etti.
Yetkililer, ziyaretçilerin arabaları ile bitkileri dümdüz ettiğini ve çöplerini geride bıraktığını söyledi.
Bu arada, Kaliforniya'nın Atascadero kentindeki yetkililer, il sınırlarında bulunan monolitin, onu sökmek için gece yarısı beş saat seyahat eden bir grup genç tarafından yıkıldığını söyledi.
Belediye başkanı Heather Moreno, "Bu genç adamların, topluluğumuza gelmek ve monolite zarar vermek için beş saat araba kullanma ihtiyacı hissettikleri için üzgünüz" dedi. "Monolit, bu stresli zamanlarda benzersiz ve eğlenceli bir şeydi" sözleriyle durumu değerlendirdi.
Görünen o ki monolitler dünyada farklı bir heyecan yaratmış durumda. İnsanoğlunun gizemli şeylere karşı merakı, monolitlere olan ilgisini devam ettirecek gibi görünüyor.
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