God of War: Ragnarok'dan Bir İyi, Bir de Kötü Haber Var!

God of War: Ragnarok, PlayStation 5 tanıtımında ortaya çıkmış ve tanıtım sırasında yalnızca logosunun görünmesi bile fanları heyecanlandırmayı başarmıştı. PlayStation 5 tanıtımından sonra en çok konuşulan konuların başında gelen God of War: Ragnarok'un bu sene içinde piyasaya sürülmesi bekleniyordu, fakat ne yazık ki God of War: Ragnarok'u bu sene göremeyeceğiz.
PlayStation Studios yöneticisi Hermen Hulst, God of War: Ragnarok'un 2022 yılına ertelendiğini duyurdu. Şu an oyunu geliştiren Santa Monica Studio'nun elinde God of War: Ragnarok'un yanı sıra yine bu sene piyasaya çıkması beklenen Horizon Forbidden West olduğunu söyleyen Hulst, PlayStation sahiplerine muhteşem bir oyun deneyimi yaşatmak adına Ragnarok'u bir sonraki yıla ertelediklerini söyledi. Horizon Forbidden West'in ise bu yıl tatil sezonunda piyasaya çıkabileceğine işaret etti.
God of War: Ragnarok'tan PlayStation 4 Müjdesi!
Bu erteleme kimileri için üzücü olabilir. Ancak tam anlamıyla iyi bir God of War deneyimi yaşamak için beklemek, acele edilmiş ve hatalarla dolu bir Kratos serüveni görmekten iyidir diye düşünüyoruz. Öte yandan Hermen Hulst'tan bir müjde var.
Hermen Hulst, Horizon Forbidden West'in yanı sıra God of War: Ragnarok'un da PlayStation 4 platformuna çıkacağını da duyurdu. Önceden yalnızca PlayStation 5'e özel olacağı söylenen God of War: Ragnarok'un PS4'e de gelecek olması, böylece Sony'nin oyunculara illa PlayStation 5 baskısı kurmayacağının da kanıtı niteliği taşıyor.
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