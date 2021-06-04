God of War: Ragnarok'dan Bir İyi, Bir de Kötü Haber Var!

Sony'nin heyecanla beklenen özel oyunlarından God of War: Ragnarok ertelendi. Ama bu kötü habere, bir de güzel haber eşlik ediyor!

  • Ercan Uğurlu
God of War: Ragnarok Ertelendi!

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