God of War Ragnarök Müjdesi Geldi!

Sony, oyun severler tarafından heyecanla beklenen God of War Ragnarök için müjdeyi patlattı! Sony'nin sadece PlayStation 5'e özel olarak çıkartacağı düşünülen God of War Ragnarök, PS5 satın almayı şart koşmayacak ve PlayStation 4'te de çalışacak. Ayrıca Türkçe dil desteği de yine oyunda yer alacak
Sony'den gelen açıklama şu şekilde:
"God of War Ragnarök'un Türkçe altyazı ve menü desteğiyle birlikte PS5 ve PS4 formatlarında satışa sunulacak. Heyecanlı ve sürükleyici bir deneyim yaşatması için bir PlayStation özel oyununa daha Türkçe dil desteği sağlayarak, PlayStation topluluğunu desteklemekten mutluluk duyuyoruz."
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