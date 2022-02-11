Google'dan, 2 Adımlı Doğrulama Hakkında Çok Konuşulacak Açıklamalar!

Google, İki adımlı doğrulama kullanan kullanıcılarının, kullanmayanlara oranla çok daha güvende olduklarını ortaya koyan yeni açıklamalar yaptı!

  • Levent Öztürk
Google'ın 2 adımlı doğrulama raporu

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