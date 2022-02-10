Rusya'da Sergilenen Milyarlık Tabloya, Tükenmez Kalemle "Kaş ve Göz Rötuşu"

Bir sanat eserinin, kalemi eline almaması gereken biri tarafından tahrip edilmesi çok sık gördüğümüz bir olay değil. Neyse ki yaşanan son olayda, tahribatın düzeltilmesi çoğu örnekten daha kolay görünüyor.
Sanatçı Anna Leporskaya'nın Üç Figür (Three Figures) tablosu geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki Yeltsin Center'da sergilendi. Üç Figür'deki yüzler, sadece genel özelliklerinin hissini vermesi dışında boştu, ta ki tükenmez kalemli canı sıkılmış bir güvenlik görevlisi, ikisinin çizilmiş gözlere ihtiyaç duyduğuna karar verene kadar.
Britanya'nın Daily Mail gazetesi, eserin vandalize edilmeden önce ve sonra bir görüntüsünü paylaştı. Yeltsin Center henüz konu hakkında yorum yapmadı.
Gazetenin söylediğine göre tablo, Moskova Devlet Tretyakov Galerisi'nden ödünç alınmıştı ve sonrasında "ilk gününde sıkıldığını söyleyen" güvenlik görevlisinin kurbanı oldu.
Güvenlik görevlisinin bu ilk günü, hızlı bir şekilde kovulması ve sanat eserinin Moskova galerisine geri gönderilmesi ile son gününe dönüştü. Yeltsin Center'dan yapılan açıklamaya göre, bir restorasyon uzmanı hasarın onarılabileceğini söylüyor. Açıklamada, bekçinin merkezin kendisi tarafından görevlendirilmediği, özel bir güvenlik kuruluşu tarafından işe alındığı belirtildi.
Güvenlik görevlisi 534 dolar para cezası ve bir yıl hapis cezası alabilir. Resmin değeri listelenmemiş olsa da, 1 milyon dolara sigortalanmış durumda ve restorasyonunun 3.342 dolar tutacağı tahmin ediliyor...
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