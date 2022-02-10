Rusya'da Sergilenen Milyarlık Tabloya, Tükenmez Kalemle "Kaş ve Göz Rötuşu"

Rusya'daki bir sanat galerisinde çalışan güvenlik görevlisi, çok sıkılmış olacak ki, galerideki bir tabloya kaş - göz çizerek manşetlere çıkmayı "başardı."