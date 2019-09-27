Google, 21. Doğum Gününü Kutluyor
İnternetin ve teknolojinin en önemli firmalarından Google, 21. doğum gününü bir Doodle ile kutluyor!
Google, 21. yaşını nostaljik görümlü bir Doodle ile kutluyor. Doodle'da 21 yıl önce Google kurucuları Sergey Brin ve Larry Page'in "Büyük Ölçekli Hipermetin Web Arama Motorunun Anatomisi" araştırmasını yayınladıkları dönemi hatırlatan bir masaüstü PC'yi görüyoruz.
Söz konusu makale, "en az 24 milyon sayfadan" oluşan bir arama motoru prototipinin ana hatlarını çiziyordu. İsim olarak "Google"ın seçilmesinin nedeni ise "googol" sözcüğünün okunuşu olmasıydı ve çok geniş ölçekli bir arama motoru oluşturma hedefini iyi yansıtıyordu. Brin ve Page'in arama motoru vizyonunu ortaya çıkarmalarının üzerinden 21 yıl geçti ve Google, bu sırada müthiş bir büyüme sergiledi.
Google'ın arama motoru bugün yüzlerce milyar sayfayı dizininde barındırıyor. Google'ın ana firması olan Alphabet ise kendi giden arabalardan Android işletim sistemine, birçok farklı alana ulaşıyor.
İyisiyle kötüsüyle bilgi çağının önemli bir katılımcısı olan Google'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz.
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