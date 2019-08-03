Google, Adres Çubuğundan "www"yu Kaldırdı!
Google'ın Chrome 76 ile adres çubuğunda yaptığı sadeleştirme girişimi, bir kesim kullanıcının tepkisine yol açtı!
Chrome 76'yı yükleyenler, web tarayıcısının adres çubuğunun biraz hafiflemiş olduğunu fark etmiş olabilirler. Bunun nedeni, Google'ın web adreslerinde "www" ve "https" ön eklerini, mobil sitelerde ise "m" ön ekini gizliyor olması.
Değişiklik hem masaüstü, hem de mobil Chrome için geçerli. Google'a göre adresin sadece önemli bölümlerini göstermek, Chrome'u daha basit ve anlaşılır yapacak. Ancak bazı geliştiriciler ve güvenliğe önem veren kullanıcılar, bu yenilikten pek memnun değiller. Güncelleme sonrasında gerçek URL'yi (web adresini) veya bağlantının HTTPS olduğunu görebilmek için adres üzerine ikinci kez tıklamanız veya mobilde bir kez daha dokunmanız gerekiyor.
Google, URL'leri daha önce Chrome 69 ile kırpmayı denemiş ancak gelen tepkiler üzerine değişikliği geri almıştı. Şimdi ise firma kararlı görünüyor ve geliştiricilerin tepkilerini yok sayıyor. Bir geliştirici, örneğin www.domain.com ve domain.com'un aynı adrese gitmeyebileceğinin altını çiziyor.
Bir başka kullanıcı ise URL'nin bir kısmını gizlemenin, kullanıcının tarayıcının gösterdiği bilgilere olan güvenini eksilteceğini düşünüyor.
Bizim dikkatimizi çeken bir sorun ise, URL'yi değiştirmek istediğimizde ve adres üzerine tıkladığımızda, gerçek URL gösterildiğinden imlecin farklı bir konuma sıçraması. Arayüzlerde pek rastlamadığımız bu durum, adres üzerinde değişiklik yapmayı basit ve sezgisel olmaktan çıkarıyor.
Gelen olumsuz tepkinin Google'ı ikinci kez vazgeçirmeye yetip yetmeyeceği merak konusu. Google'ın çoğunluğun anlayacağı, basit bir arayüz sunmak istemesi elbette yerinde bir düşünce, ancak geriye kalan kullanıcıların kafasını karıştırmayacak bir çözüm de sunulabilir.
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