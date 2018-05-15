Google Akıllı TV Girişimini Tekrar Canlandırıyor

Uzun süredir ihmal edilen Android TV girişimi, yeni hayat belirtileri göstermeye başladı.

Google Akıllı TV Girişimini Tekrar Canlandırıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Desktop satın alırken nelere dikkat etmeli?

22 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Fidye Yazılımlara Karşı Korunmak İçin 7 Önlem
Birileri Sesli Asistanınızı Kullanıyor Olabilir!
Samsung'un Android Go'lu Cebinden Yeni Sinyal
Tanıtıldı: Honor 10 Özellikleri, Fiyatı ve Fazlası
Web Sitelerinin Hakkınızda Topladığı 5 Bilgi

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir