Google Akıllı TV Girişimini Tekrar Canlandırıyor
Uzun süredir ihmal edilen Android TV girişimi, yeni hayat belirtileri göstermeye başladı.
Geçen hafta gerçekleşen I/O geliştirici konferansında Google'ın uzun süredir ihmal ettiği Android TV'ye tekrar ilgi göstereceğini öğrendik. Markanın Android TV'ye olan ilgisi aniden geri dönmüş gibi görünüyor. Google, daha ucuz Android TV donanımı, cihaz üreticileri için daha akıcı yollar, uygulama geliştiricileri için daha iyi destek ve Android TV'yi daha fazla akış cihazına alma konusunda genel bir söz verdi. Android TV bu sayede Roku, Amazon Fire TV ve Apple TV'ye rakip olabilir.
Android TV'ler sanki gelişmiş ve daha kapsamlı Chromecast destekli televizyonlar gibi çalışıyor. Telefon ya da tabletinizle uzaktan Android televizyonu kontrol etmek, Netflix gibi yayın akışı hizmetlerini kullanmak ve hatta Google tabanlı sesli arama gibi özelliklere erişmek mümkündü. 2013'ten beri 55 milyon Chromecast satıldığını düşünürsek, kapsamlı ve güncel Android TV destekli televizyonlar çok popüler olabilir.
Android TV'nin geçmişte başarısız olmasının sebebi, televizyonlardan yüksek donanım gücü gerektirmesi, markalar ve donanımları ile uyumsuzluk sorunları, ayrıca rakip hizmetlerin erişilebilirliği olduğu söyleniyor. Ancak Sony, Sharp ve Hisense markaları halen Android TV işletim sistemleri televizyonlar satmaya devam ediyor, yani platformun tamamen başarısız olduğunu söylemek haksızlık olur.
Google'ın geçmiş hatalardan ders alarak Android TV'yi hiç olmadığı kadar güçlü ve popüler yapması mümkün ve marka bunu başaracağına inanıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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