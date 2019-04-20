Google AMP, Orijinal Sayfa Linklerini Gizlemeyecek
Google'ın mobil interneti hızlandıran servisi AMP, site sahiplerinin şikayetçi olduğu bir konuyu çözüme kavuşturdu!
- Doğan Kürşat Aktaş
Google'ın hızlı yüklenen AMP sayfaları internet üzerinde beğenilen bir özellik durumunda ancak site sahipleri internet alan adlarının servis tarafından arkaplana atılıyor olması sebebiyle AMP sisteminden memnun değiller. Ancak yakın zamanda bu durum değişebilir.
Google, AMP sistemine getirmeyi planladığı yenilik ile hızlı AMP teknolojisini korurken sunduğu internet sayfasının orijinal alan adını gösterecek. Sistem, sitelerin belgelere (sayfalar ve çerezler gibi) belirli bir sitenin kaynağına aitmiş gibi güvenmesini sağlayan ve kaynağın gerçek sayfa adresini görmenizi sağlayan imzalı değiş tokuşlara dayanıyor.
Elbette bu hamlenin getirdiği farklılıklar da var. Yeni AMP sistemi, sunuculardan aynı içeriğin hem normal hem de imzalı değişim versiyonlarını göndermeleri gerektiriyor. Birçok sayfa buunu AMP güncellemesinin önizlemesinin sonbaharda başlamasından bu yana (Cloudflare, ücretsiz olarak imzalanmış değiş tokuşlar sunuyor) yapıyor, ancak her site sahibi sunucuya eklenecek ekstra yük sebebiyle bu duruma karşı istekli olmayabilir veya bu durum teknik olarak mümkün olmayabilir.
Daha da önemlisi, tarayıcınızın da bu sistem için imzalı değişimleri desteklemesinin gerekmesi. Bu, şu anda sadece Chrome'un veya Microsoft'un yaklaşmakta olan yeni Edge tarayıcısı gibi Chromium tabanlı tarayıcıların sağladığı bir özellik. Çok sayıda Chrome kullanıcısı internetin çoğunluğunu oluştursa da, bir Firefox veya Safari kullanıcısıysanız yeni AMP sisteminden faydalanmanız bir süre boyunca mümkün olmayabilir. Yine de bu durum AMP sistemi adına yeni bir başlangıç ve bu yenilik, geçmişte AMP'yi benimsemek konusunda çekimser kalan site sahiplerini de cezbedebilir.
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