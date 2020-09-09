Google, Android 11 Final Sürümünü Yayınladı

Google, Android 11 beta sürümlerini yayınlamaya ilk olarak geçtiğimiz Şubat ayında başlamıştı. Aradan geçen 7 ayın ve pek çok beta sürümün ardından, yeni Android sürümü resmi olarak yayınlandı. Üstelik Android 11 sadece Google'ın Pixel cihazları için değil, bazı Oppo, Xiaomi, OnePlus ve Realme cihazları için de önümüzdeki birkaç gün içerisinde yayınlanacak. Hatırlanacağı gibi, OnePlus cihazları Android 11 beta programına da dahil edilmişti.
Saydığımız üçüncü parti cihazlar için Android 11 güncellemesi hazır olsa da, bazı yeni özellikler yine de Pixel cihazlara özel durumda. Örneğin Haritalar uygulamasında, arkadaşlarınızın nerede olduğunu görme imkanı bunlardan biri. Şimdilik Pixel'e özel olan bir diğer özellik ise, "Akıllı Cevap." Bu özellik şu anda sadece Gboard üzerinde çalışıyor ve Pixel cihazlara özel. Ayrıca desteklenen tek dil de İngilizce.
Pixel cihazlar, bunlarla birlikte, bir de uygulama önerme özelliği kazanıyor. Bu özellik, günün belli saatlerinde, kullanıcıların hayat rutinlerine göre uygulama önerileri yapıyor. Örneğin gün içinde belli saatlerde yürüyüş yapıyorsanız, Android 11 size Haritalar uygulamasını kullanmanızı önerebilecek. Bazı yeni görsel veya metin seçim araçları da, Pixel kullanıcıları için sunulan yeni özellikler arasında.
Android 11, Pixel 2 ve sonrasında piyasaya sürülen tüm Pixel cihazları için indirilebilir durumda. Oppo, Xiaomi, OnePlus ve Realme'nin ise, hangi cihazların ne zaman Android 11'e yükseltileceğini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, geride kalan diğer telefon üreticilerinin cihazlarına Android 11 güncellemesini sunması çok daha uzun sürecek.
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