Google, Android 12'de "Uygulama Mağazası Devrimi" Yapacak

Epic Games ile Apple arasında App Store ilkeleri konusunda son dönemde yaşanan savaş, birkaç konuyu gündeme getirdi. Apple, satışlardan yüzde 30 pay aldığı ilkelerinden vazgeçecek gibi görünmüyor. Google'ın kuralları Apple kadar sıkı olmasa da, firmanın bir kontrol uygulamadığı söylenemez.
Ancak Google, yaptığı duyuruyla Android geliştiricilerine yönelik önemli bir dizi değişikliği açıkladı. "Google Play'i geliştirmek için Geliştiricilerin Geri Bildirimlerine Kulak Veriyoruz" başlıklı yazıda firma, önümüzdeki sene çıkacak olan Android 12 ile birlikte alternatif uygulama mağazalarını yüklemeyi (ve bu mağazalardan uygulama indirmeyi) kolaylaştıracak. Böylece geliştiriciler, uygulamalarını dağıtmak için daha çok seçeneğe sahip olacaklar. Google bu değişikliğin ayrıntılarından bahsetmedi ancak olumlu bir adım olduğundan şüphe yok.
Firma bunun yanında ödeme ilkesindeki bir bölümü netleştirdiğini duyurdu. Buna göre Play Store'da ücretli uygulama veya uygulama içi ücretli öğeler sunan geliştiricilerin Google'ın ödeme sistemini kullanması ve gelir kesintisini ödemesi gerekecek. Bunun bir değişiklikten ziyade, mevcut ilkenin daha açık hale getirilmesi olduğunu tekrar söyleyelim. Google, geliştiricilerin sadece yüzde 3'ünün Google'ın ödeme sisteminin kullanılmasını gerektirecek dijital ürünler sattığını söylüyor.
Son olarak Google, uygulamanın kendisinde yapılmadığı sürece geliştiricilerin sunduğu alternatif fiyatları gösterme konusunda herhangi bir kısıtlama getirmediğini belirtti. Yani geliştirici, aynı şey için farklı bir ücretlendirme sunuyorsa bununla ilgili bilgilendirmeyi eposta veya farklı bir kanal üzerinden yapabiliyor. Google'ın kullandığı sözcüklerden, bunu uygulama içerisinde yapmaya izin verilmediği anlaşılıyor.
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