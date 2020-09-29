SpaceX'in gerçekleştireceği Starlink fırlatması iptal edildi! İşte nedeni

SpaceX, bugün Dünya'nın yörüngesinde bulunan 700'den fazla Starlink uydusuna 60 tane daha göndermek için hazırlanmıştı. Falcon 9 roketi dün, NASA'nın Kennedy Space Center'da (Kennedy Uzay Merkezi) bulunan Launch Complex 39A'dan (39A Fırlatma Kompleksi) kalkış gerçekleştirilecekti.
HAVA KOŞULLARI NEDENİ İLE İPTAL EDİLDİ
Starlik projesi kapsamında uzaya gönderilmesi planlanan 60 adet uydunun fırlatmasının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği belirtildi. Fırlatma için yeni tarihin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
Standing down from launch of Starlink due to weather; will announce a new target launch date once confirmed— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2020
Spacex internet sağlaması amacıyla şuana kadar 700'den fazla Starlik uydusunu uzaya gönderirken, bunlardan yaklaşık 650 uydu şuanda sorunsuz çalışıyor.
Şirket internet ağını tüm dünyaya yayabilmek amacıyla 40 bin civarında uyduyu uzaya göndermeyi hedefliyor.
DAHA GENİŞ ÖLÇEKLİ BİR TEST AŞAMASI BU SENE YAPILACAK
Şirketin uydudan internet sağladığı Starlink servisi, bazı SpaceX mühendisleri ve Elon Musk'ın kendisi tarafından bir süredir test ediliyor. Daha geniş ölçekli bir test aşaması ise bu sene içerisinde gerçekleştirilecek. Beta testlerine seçilen kullanıcılar, internete erişmek için küçük bir terminal kullanacak.
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