SpaceX'in gerçekleştireceği Starlink fırlatması iptal edildi! İşte nedeni

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, bugün 60 Starlink uydusunu daha Dünya'nın yakın yörüngesine fırlatmak için hazırlanmıştı. Fırlatmanın olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği belirtildi...